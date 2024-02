Helldivers 2 Never Stops: quase 200.000 jogadores contemporâneos no Steam

Para ser mais preciso, estamos falando sobre isso 196.089 Foi gravado hoje às 03:00, horário italiano, um recorde um tanto anômalo em alguns aspectos (dado que era uma noite de segunda-feira nos EUA), o que pode ser explicado pelo aumento de cópias vendidas nos últimos dias graças ao boca a boca positivo. e o que está acima. Tudo isto, a partir do aumento da capacidade total dos servidores ocorrido há poucas horas, que antes estava limitada a um máximo de 360 ​​mil utilizadores simultâneos entre PC e PS5.

O provérbio ascendente repentino continua Mergulhadores do Inferno 2 , que silenciosamente provou ser um dos jogos de maior sucesso dos últimos meses. De acordo com os últimos dados coletados pelo SteamDb, um novo pico foi alcançado durante a noite Quase 200.000 jogadores simultâneos Na plataforma Valve.

O patch mais recente corrige problemas de progressão e também há uma correção para o Steam Deck

Conforme mencionado anteriormente, há poucas horas foi aumentada a capacidade dos servidores Helldivers 2, alteração feita em conjunto com a publicação do novo patch 1.000.005 para a versão PC, que agilizou o processo de autenticação do servidor e resolveu um problema de progresso. e recompensas.

Além disso, a atualização do Proton Hotfix de ontem resolveu o problema de compatibilidade entre Helldivers 2 e Steam Deck que alguns jogadores relataram. Resumindo, depois de um lançamento um tanto conturbado, as coisas agora parecem estar melhorando para o jogo de tiro multijogador da Arrowhead Games Studios, publicada pela Sony.