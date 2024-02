É a pior coisa que você pode fazer: não atualizar seu smartphone se você tiver esse modelo, tudo vai congelar

Tenha cuidado para não atualizar seu smartphone se você tiver este modelo. Ele continua travando e você não poderá mais usá-lo.

Todos os smartphones de nova geração geralmente recebem atualizações contínuas do sistema operacional. O mesmo se aplica tanto ao Android quanto ao iOS, onde o Google e a Apple visam principalmente lançar atualizações do ponto de vista de segurança e corrigir bugs e bugs. Mas acima de tudo, introduzindo novas funcionalidades que possam melhorar a experiência de utilização dos consumidores finais.

No entanto, não faltam problemas, que às vezes aparecem como um raio do nada e podem levar a problemas mais ou menos graves. Recentemente, tem havido alarme sobre isso Modelo específico de smartphone. Se você também fez isso, tome cuidado para não prosseguir com a atualização neste momento. Porque você pode parar de usá-lo para sempre. Muitos usuários relataram um bug que causou seu travamento!

Não atualize este modelo de smartphone: ele ficará bloqueado para sempre

Se você possui esse modelo de smartphone, esse alarme deve lhe interessar (e não pouco). Recentemente foi disponibilizado Nova atualização de software do sistema Um periódico que, pelo menos segundo o changelog oficial, tem a missão de fazer algumas melhorias do ponto de vista da segurança. Mas na realidade não é assim, pelo contrário.

O telefone em questão é Pixel do Google Que, desde o lançamento da atualização do sistema em janeiro de 2024, não dá mais aos usuários a oportunidade de acessar a memória interna do aparelho, abrir a câmera, fazer capturas de tela ou até mesmo abrir aplicativos. Na prática, é provocado Incapacidade total de usar seu dispositivo como sempre.

Um grande bug que tem sido muito relatado ultimamente8 e 8 Pró Quanto sobre Google Pixel 5, 6, 6a, 7 e 7a. Por um motivo principal que permanece desconhecido até hoje. Tudo indica que este é um grande erro Atualização do sistema de jogo de janeiro de 2024 Que o Google ainda não conseguiu identificar e resolver.

Veremos o que acontece nos próximos dias. Mas o conselho no momento é esperar e não atualizar seu Google Pixel para a versão mais recente do sistema operacional por qualquer motivo. Tudo indica que a equipe de desenvolvedores Ele já percebeu o que aconteceu Uma nova atualização será lançada nos próximos dias.