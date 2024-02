Diablo 4: $ 30 para Portal Colors, não apreciado pela comunidade

Diabo 4 Mais uma vez no centro de uma forte controvérsia sobre o assunto Microtransações. E a propósito, neste caso estamos falando de gastar US$ 30 em alguns deles Cores alternativas para portõesvinculado a classes de personagens.

É preciso dizer que na realidade os portões da embalagem não só mudam de cor, mas também têm formatos diferentes e que a compra compensa Moeda do jogo Vale cerca de US$ 10. De referir que esta é uma compra totalmente opcional e não envolve nada em termos de progressão.

Infelizmente para a Blizzard, a atmosfera em torno das microtransações de Diablo 4 esquentou nos últimos dias, devido a algumas táticas de vendas, com itens pagos sendo anunciados junto com desbloqueáveis ​​gratuitos e, em geral, com Sessão 3 Isto não é nada convincente. Os jogadores ficaram então mais atentos e começaram a perceber ofertas como as que vinham dos portões, o que os deixou incrédulos.