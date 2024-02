PlayStation: Receitas muito elevadas no terceiro trimestre, mas margens muito baixas são uma preocupação

Mais precisamente – partição Serviços de jogos e rede (PlayStation) Alcançou receitas de 1.444,4 mil milhões de ienes, equivalentes a cerca de 9 mil milhões de euros, com um crescimento real significativo de 15,87% ano-a-ano, para lucros operacionais de 86,1 mil milhões de ienes, ou cerca de 500 milhões de euros, registando um colapso de 25,9% ano a ano. -no ano. .

A Sony divulgou dados do grupo referentes ao terceiro trimestre do ano fiscal que terminará em 31 de março de 2024, onde falou sobre receitas altíssimas para a divisão. Estação de jogos mas ao mesmo tempo Lucros Muito baixo. Brevemente, margem Ele foi reduzido ao esqueleto, apesar de ser positivo.

Um trimestre recorde em todos os sentidos da palavra

Um excelente trimestre do ponto de vista de receita, mas a margem é muito pequena

Curiosamente, o mesmo aconteceu com o terceiro trimestre do exercício financeiro de 2023/2024 O melhor de todos Em termos de receitas da PlayStation, no entanto, ocupa apenas o terceiro lugar em termos de lucros, o que mostra que os custos que a empresa incorre para obter determinados resultados são verdadeiramente enormes.

Obviamente a Sony não pode fazer muito do ponto de vista das receitas que, como enfatizei, são muito altas. No entanto, é provável que implemente políticas de redução de custos nos próximos meses para melhorar os lucros, ao mesmo tempo que considera não lançar grandes estreias pertencentes a grandes cadeias durante pelo menos todo o próximo ano fiscal.