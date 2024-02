WhatsApp, grande novidade inédita chega em março

Whatsapp Isso está prestes a mudar. A novidade será enorme e foi definida por alguns jornais setoriais como revolução. o novo situação Isso mudará o uso do WhatsApp para sempre. Do que ele está falando?

Sabemos que após a atualização do Whatsapp (atualmente no exterior), também será possível receber mensagens no aplicativo de mensagens mais usado do mundo. Mensagens de outros aplicativos Com o mesmo propósito. A funcionalidade é vagamente semelhante ao que o Google já fazia, que permitia que mensagens do Hangout e aquelas enviadas com um número de telefone do aplicativo interno coexistissem no mesmo lugar.

A função Google não teve muito sucesso, talvez também devido ao seu uso limitado; WhatsApp é diferente e lealMetaecossistema (Também com Instagram e Facebook), a consolidação de mensagens pode tornar o acesso aos contatos mais rápido e fácil.

Atualização do Whatsapp: um aplicativo para tudo

Não há ninguém Aplicativo de mensagens Existe mais de um aplicativo em cada smartphone para esta função. atrás Whatsapp Mensagens internas no telefone também estão lá caboO Mensageiro e muitos outros. A atualização do Whatsapp fará com que o gerenciamento de e-mail seja um avanço Mensagens recebidas.

A ideia é que Conecte todos os aplicativos de mensagens ao WhatsApp E mantenha todas as suas mensagens em um só lugar. Os aplicativos que se conectam ao Whatsapp com esse sistema receberão ou não suas recompensas, como criptografia ponta a ponta. Atualmente está sendo estudado um método para esse fim, mas ainda não se sabe ao certo como isso será feito.

Quando o novo recurso chegará?

metade Ele chama isso de “interoperabilidade”, que é a capacidade de interagir com um sistema altamente conectado. Do Facebook em diante, e até do Instagram e do WhatsApp, a empresa tem tentado deixar sua marca Um lugar para trocar.

lá Grandes novidades para março (Pela Itália) O sistema dá um passo em frente e, segundo os jornais do sector, será “revolucionário”.

No momento, existem apenas algumas funções ativas. Na verdade, no exterior (com a atualização de 11 de fevereiro) e na Itália a partir de março será possível receber mensagens de texto, fotos, mensagens de voz, vídeos e transferências de arquivos através de um único aplicativo: Whatsapp. Para chamadas e chats em grupo, você terá que esperar mais alguns meses. Nenhuma janela de lançamento foi informada para a segunda parte desta maxi novidade.

Como funciona?

Uma vez WhatsApp foi atualizadoA partir de março, os usuários serão obrigados a vincular todos os aplicativos de mensagens. Se aceitar, você verá mensagens de outros aplicativos em uma seção separada na parte superior da página Caixa de entrada.

A ideia é superar o obstáculo das mensagens dispersas, e poder chegar a todos aqueles que preferem outro aplicativo diretamente do Whatsapp.

Como o novo recurso pode não ser ativado?

Dick CervejeiroO diretor técnico do WhatsApp destacou o requisito básico de colocar as mensagens sob o guarda-chuva verde. Na verdade, será necessário “aceitar os termos”.

Os usuários podem escolher se querem ou não participar e estão abertos à troca de mensagens com terceiros. Mas tenha cuidado, pois pode haver riscos: spam e golpes.