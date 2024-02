O carro faz barulho quando a janela é aberta? Não se preocupe, é o efeito Helholtz: o que é e o que implica

Se o seu carro faz barulho quando você abre a janela, há um motivo muito específico. É o chamado efeito Helmutz: de que é feito?

O carro é um meio de transporte cómodo, prático e rápido que costumamos utilizar para nos deslocarmos de um local para outro.Desde que passamos no exame para obter a carteira de motorista, surgiu o desejo de ter um carro com o máximo de acessórios possível. .. Uma certa força e velocidade nos permite percorrer quilômetros Dando o máximo desempenho.

Ter carro também é sinônimo de independência, pois além de poder se deslocar livremente de um lugar para outro, você não tem mais horários para seguir, como acontece quando é necessário utilizar o transporte público.

Quando compramos nosso carro, queremos que tudo esteja perfeito, que não cause problemas, e muitas vezes, talvez por não termos muito conhecimento sobre o assunto, nos assustamos quando há alguma nota errada. Exemplo? Isso pode acontecer, Quando abaixamos a janela do nosso carro, é produzido um certo ruído. Bem, é chamado de efeito Helmutz. Mas em que consiste exatamente? Vamos descobrir juntos.

Carros O que é o efeito Helmutz e o que o causa exatamente?

Pode acontecer que, se você abaixar a janela do carro enquanto viaja a uma determinada velocidade, sinta irritação constante Golpes de ar.

Não se preocupe, está aíEfeito HelmutzÉ um fenômeno que tem uma explicação muito precisa. Em detalhes, o que acontece é que ao abrir a janela, o ar que vem de fora atinge o ambiente do habitáculo do seu carro, então parece que Ondas de pressão são formadas. Essas ondas, por sua vez, colidem com as paredes internas do carro, e é criada uma vibração que para nós lembra um ruído, uma espécie de pulsação, e um pouco irritante.

Este é o efeito Helmutz que ocorre O nome do pesquisador que estudou o fenômeno mencionado. Quando o fluxo de ar passa através de uma abertura estreita para um espaço maior, esse efeito ocorre. Obviamente a vibração O efeito Helmutz resultante muda com a velocidade do carroO tamanho da abertura da janela, bem como o tamanho do habitáculo.

Se você abrir mais janelas, o efeito será menor e o ar circulará melhor. Tanto que as ondas de pressão diminuem significativamente. Portanto, se isso acontecer com você enquanto você viaja em uma determinada velocidade, saiba que tudo isso é ciência e não há nenhum problema de funcionamento.