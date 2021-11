Super Smash Bros Ultimate, más notícias para os jogadores

Super Smash Bros Ultimate empolga cada vez mais jogadores ao longo do tempo. Mas agora há más notícias

Estamos falando de um dos títulos mais queridos de todos os tempos. Na verdade, para ser preciso, é uma série notável no mundo dos jogos. Porém, nas últimas horas, há algo novo que não é muito empolgante. Na verdade, para muitos fãs e leais a esta saga, pode ser verdade comovente Notícias relacionadas ao Super Smash Bros Ultimate.

Como isso aconteceu? De acordo com uma entrevista com Masahiro Sakurai, este é o diretor da franquia, o destino do título pode mudar para sempre. Bem nos lembramos que graças à chegada de Sora ao jogo, o suporte após o lançamento do título é atingiu seu clímax. Aqui, então, estamos muito animados para ver o lançamento do próximo capítulo.

Palavras do diretor do Super Smash Bros Ultimate

Masahiro Sakurai, como mencionado, falou sobre o futuro do épico e suas letras não são bem assim O mais persuasivo e o mais positivo. “Não penso em uma sequência. Não penso nisso todas as vezes. No entanto, não posso dizer com certeza que este é o fim do Smash. Preciso pensar se deveríamos criar outro Smash Bros. , correndo o risco de frustrar os usuários “.

Já no ano passado, para quem se lembra, o diretor provavelmente previu que clímax Será seu último projeto na série. Além de conseguir fugir do título, correram rumores de um deles Saída final do mundo dos videogames. Sakurai disse que sem ele o Smash não obtém o mesmo resultado, então com a Nintendo ele terá que avaliar o sucesso potencial de outro capítulo.

Na verdade, no passado, houve testes da possibilidade de passar o bastão trouxe resultados insatisfatórios. Isso significa inevitavelmente que é o gerente responsável pela franquia e não outra pessoa.