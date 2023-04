Como limpar os dentes perfeitamente em 10 segundos: Este método é revolucionário

Você sempre sonhou em escovar os dentes completamente em 10 segundos? Agora é possível graças a um novo passo em frente na ciência.

Temos que ser muito honestos conosco: escovar os dentes não é a melhor atividade do mundo. Não é daqueles hobbies que a gente adora fazer e muitas vezes esquece. O que obviamente está errado por muitos motivos.

Porém, algo tão simples como a higiene bucal parece se tornar muito tedioso e quase uma perda de tempo. Mas, felizmente, a ciência está fazendo grandes progressos também neste setor e parece que um deles está prestes a chegar ao mercado. Uma escova de dentes capaz de escovar completamente os dentes em 10 segundos. Você acha que é loucura? Mas é tudo verdade e pode realmente mudar nossa maneira de escovar os dentes.

Agora é possível escovar os dentes em 10 segundos com uma escova de dentes revolucionária

Não escovar os dentes é muito perigoso. Em primeiro lugar, para a nossa higiene oral: o risco de formação de placa bacteriana, que depois se transforma em tártaro e mais além diapositivos A rápida degradação está ao virar da esquina. Além disso, como se isso não bastasse, não escovar os dentes certamente causará mau hálito.

Resumindo: esta atividade deve ser feita. É claro que se chegar ao mercado uma escova de dentes que garanta uma limpeza perfeita em apenas alguns segundos, essa atividade também não só se tornará mais agradável, mas acima de tudo mais rápida. De fato, esta solução chegou!

ele é chamado Pincel em Y Devido ao formato desta escova de dentes elétrica que parece estar equipada com Uma espécie de máscara para os dentes. A estrutura abrange ambas as arcadas dentárias simultaneamente e com 35.000 cerdas de nylon compõem as escovas e a vibração sônica O resultado parece incrível. Estudos recentes realizados pouco antes do lançamento no mercado provam que esta escova de dentes pode fazer exatamente isso Também remove 21% mais placa do que o normal. Criado em colaboração com uma equipa de dentistas, este produto revolucionário permite-lhe inserir a quantidade certa de pasta dentífrica. As opções no mercado são variadas e o preço base ronda os 80 euros.

Brevemente, Limpe completamente os dentes em 10 segundos Agora é possível e nossos sorrisos só podem agradecer à ciência por esse incontável avanço. Claro, muitos de vocês dirão que não era necessário, como podemos culpá-los. No entanto, como as comodidades e facilidades para melhorar nosso estilo de vida e saúde estão por toda parte, por que não aproveitá-las também no campo da higiene bucal?