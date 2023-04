Os melhores jogos de 2023 até agora são quase todos remakes ou remakes

Atualmente jogos com pontuação média mais alto afiliado 2023 no OpenCritic e Metacritic, não levando em conta conversões e atualizações como Tetris Effect ou The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition e títulos com menos de dez resenhas, como 8-Bit Adventures 2, Moss 2 no Metacritic ou Path of o Sol da meia-noite, está sendo amplamente refeito ou refeito, com títulos realmente novos surgindo nos bastidores.

Em particular, encontramos na primeira posição Metroid Prime Remasterizadocom pontuação média de 94 em ambos os agregadores, seguido por Resident Evil 4 Remake, que tem pontuação média geral de 92. Em seguida, vem o remake de Dead Space, que tem pontuação média de 89, emparelhado com uma pontuação para Hi-Fi Rush, o primeiro lançamento da New Real aparece entre os dez primeiros, segundo os critérios indicados.

Deve-se enfatizar que os remakes ou retrabalhos mencionados também estão entre os maiores Sucessos comerciais A partir desse período, ele fica atrás apenas do sucesso do Legado de Hogwarts, que em nada os atinge em termos de classificação média.

Em suma, 2023 até agora parece ser o ano de enfatizar o apelo comercial de remelhorar e remanufaturar, em vez de enfatizar a nova propriedade intelectual. Durante o ano, devem aparecer títulos que podem quebrar essa tendência, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdos, Final Fantasy 16, Starfield ou Marvel’s Spider-Man 2, mas isso não significa que uma imagem como esta atual mostre por que os editores se concentram cada vez mais em determinadas operações.