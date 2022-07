Nenhum Telefone (1) oficial, ao preço de 499 euros. É único, quase um assassino mestre

Vamos começar com o que não sabíamos: o preço. Nenhum (1) telefone estará disponível a partir de 21 de julho também na Itália em três versões: 8 GB / 128 GB, disponível apenas em preto por 499 euros, 8 GB / 256 GB Disponível em preto e branco por 529 euros (talvez um best-seller) e 12GB / 256GB, e estarão disponíveis nos próximos meses em preto e branco por 579 euros.

O preço de um produto de gama média, mesmo que a ficha técnica nos diga que não é o caso. Nenhum não queria focar nas especificações técnicas e queria focar na experiência do usuário, começando pelas coisas que uma pessoa pede. Quanto a atualizações e segurança, três anos de atualizações do sistema e quatro anos de patches de segurança são garantidos com o lançamento bimestral, design e sustentabilidade, o telefone tem um traço único e foi projetado com o meio ambiente em mente, mas acima de todos os anúncios, Nothing Phone 1 é um ar de frescor em uma indústria que parece estar estagnada.

A fonte é misteriosamente inspirada na fonte do iPhone em sua busca pela simetria perfeita: os designers optaram por usar um painel OLED flexível para poder ocultar o gancho na tela, mantendo os quadros idênticos nos quatro lados.

Tela de 6,55 polegadas protegida por Gorilla Glass e filme pré-aplicado: compatível com HDR10+, resolução 2400 x 1080 pixels, brilho de até 1200 nits, base de 500 nits. A tela tem uma taxa de atualização adaptável dependendo da aplicação: até 120 Hz quando necessário, e também corresponde ao consumo.

Quem o segura em suas mãos encontrará vidro em ambos os lados: Gorilla Glass 5, transparente na frente e transparente também atrás, onde você pode ver a estrutura interna que esconde 900 LEDs microscópicos. O conjunto está preso a uma estrutura de alumínio reciclado, que possui uma porta USB Tipo C para carregamento rápido na parte inferior e slots para dois alto-falantes estéreo em cada extremidade. O corpo é protegido por IP53: chuva, garoa, mas sem mergulho. Há também três microfones, dois para capturar o som ambiente e um para falar.

Se a interface, por sua simetria, é realmente interessante e faz os smartphones com vidro curvo parecerem terrivelmente “antigos”, então a traseira com luzes LED é o verdadeiro carro-chefe. As lâmpadas não são apenas estéticas, são parte integrante da fachada: acende se for usado o carregamento reverso, acende de acordo com o toque ou notificação selecionada, indica o status do carregamento e também pode funcionar como luz de preenchimento para fotos, embora a temperatura dessa luz deva ser avaliada para entender se você realmente pode use-o para isso.

É interessante ver como os componentes visíveis na parte de trás, o componente transparente, foram revisados: a bobina de carregamento sem fio, as telas de proteção e os cabos planos. redesenhado para agradar aos olhos. Isso, na economia de design de produto, tem um preço significativo.

Existem duas câmeras na parte de trás no tópico “hardware” e verifica-se que as informações de “vazamentos” estão incorretas: Existem duas câmeras de 50MP, não uma de 50MP e uma de 8MP. O sensor principal é o IMX766 usado em vários carros-chefe, distância focal de 24mm, estabilização óptica e todos os modos necessários, desde retratos até fotos e vídeos noturnos. A câmera ultra grande angular é baseada em um sensor Samsung JN1 de 1/2,76 polegadas com modo noturno e foco automático macro de até 4 cm. Não há TV, mas pelo menos não estamos na configuração com a câmera de 8 megapixels que é cada vez mais prevalente na faixa intermediária.

A gravação de vídeo é de até 4K @ 30p, mas isso é uma limitação do processador escolhido Snapdragon 778G+: em termos de desempenho e consumo, achamos que é uma opção bastante decente. Outras notas incluem uma bateria de 4.500mAh, carregamento rápido Power Delivery de 33W e carregamento sem fio Qi de 15W com carregamento rápido reverso. O sensor de impressão digital fica na parte inferior da tela.

carregador Não na caixa: Nada se adapta à direção e às demandas futuras da União Europeia.

Nothing OS é sem frescuras, exceto por um tema personalizado: Nothing integrou alguns dos elementos da interface do usuário na plataforma, como o gerenciamento direto de carros Tesla ou a Galeria NFC. Uma plataforma aberta à qual todos podem aderir para integrar seus produtos conectados no nível do sistema.

O telefone (1) ainda não está à venda mas já atingiu alguns dos seus objetivos, mesmo ao nível da pré-venda: Todo mundo já falou sobre isso, e no final parece que o produto não passa de puro marketing.

Por € 499, ele traz um design clean, com bordas perfeitamente simétricas e uma tela OLED plana de alta qualidade, som estéreo, proteção contra água e atualizações garantidas, além de uma interface Android limpa e um par de câmeras de 50MP.

O processador não é o melhor da linha, mas o Qualcomm topo de linha da Samsung não é perfeito, já vimos: nada para um telefone (1) onde autonomia e desempenho podem ser mais equilibrados que um carro-chefe pela metade do custo é necessário para o modelo superior. Isso também é combinado com uma interface exclusiva, onde podemos ajudar o programa a encontrar 900 pequenos LEDs que transformam a transparência de volta em uma segunda tela.