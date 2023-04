A função mais incrível do WhatsApp: poucos conhecem, mas é muito útil

O Whatsapp sempre sabe como surpreender seus usuários e também neste caso lançou uma função que até agora não era muito conhecida, mas que realmente faz a diferença.

Você pode não ter ouvido falar disso porque cheguei a poucos dias Mas certamente já está ativo também no seu smartphone (no entanto, é importante atualizar sempre a aplicação para não perder as últimas novidades).

Em tempos de intensa competição como a atual concorrência com o Instagram que quer intensificar a comunicação via chat, o Facebook que não abre mão dos ossos, cabo O que enfatiza cada vez mais os grupos, que a empresa teve até que lidar com algumas inovações para finalmente oferecer aos usuários sistemas excelentes, mas simples, que permitem melhorar o serviço geral.

A melhor funcionalidade do Whatsapp agora é uma realidade

Nem todas as funções melhores e básicas são as mais incríveis, às vezes é preciso muito pouco para poder atender às solicitações do usuário e no final Whatsapp escolheu fazê-lo. Uma das grandes mudanças tem a ver com finalmente poder se conectar a vários dispositivos ao mesmo tempo com o mesmo número, mas o pacote já está completo.

Dentre elas destaca-se a função em Arquivo simplicidade Com certeza é a melhor coisa que pode alcançar os usuários, é conversar com seu contato. Agora será possível começar a falar com o seu número de telefone para diferentes tipos de comunicação e rastrear algo que você precisa imediatamente.

Como ativar esta nova configuração

Suba primeiro Whatsapp E abra um chat, no espaço digite o texto Wa.me/39 seguido do número do seu celular. Clique em entrar e pronto: neste momento aparecerá um chat do Whatsapp onde você poderá “falar” consigo mesmo e enviar mensagens, lembretes e arquivos. Essa função também pode ser ativada de forma diferente ou ao compartilhar uma foto, clicando direto no Whatsapp, seu nome aparecerá nos contatos (caso não veja, é só olhar pela lupa).



sempre saia chat aberto Com outros, você terá uma maneira de corrigir todas as ideias e tudo para lembrar instantaneamente, ainda mais rápido do que notas. Pode ser uma espécie de arquivo secreto onde você pode ter espaço praticamente ilimitado e também na forma de lembretes, desde uma lista de compras até as coisas mais importantes. Além disso, como o Whatsapp tem a capacidade de realizar pesquisas ao vivo, você poderá rastrear o que digitou em um momento específico ou para algo específico a qualquer momento.