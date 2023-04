Os blocos de vidro portantes isolam o edifício graças à antena dielétrica

Tijolos de vidro e isolamento de ar – crédito: impa

O bloco de vidro aerado alcançou desempenho térmico e resistência entre os mais altos níveis já alcançados

(Rinnovabili.it) – Trabalhar e viver em um ambiente bem iluminado com luz natural, sem dúvida, melhora o humor. Até agora, essa função era reservada para janelas ou paredes de vidro, mas e se os edifícios fossem construídos com paredes totalmente de vidro sem comprometer a estabilidade ou o isolamento? Pode mudar de curso obrigadoantena tampão Introduzido pela equipe de pesquisadores do Empa em pesquisadores reais Tijolo vitrificado.

De tijolos tradicionais a tijolos preenchidos com isolador de ar

Os aerossóis isolantes à base de sílica estão se tornando cada vez mais populares na indústria da construção e geralmente são usados ​​para fazer camadas de isolamento ou rebocos. Em 2017, a pesquisadora do Empa Janice Werneri e colegas do Departamento de Materiais e Componentes Energéticos de Construção tiveram a ideia de embutir essa antena isolante diretamente dentro do tijolo, resultando no chamado “AerobreakAo contrário dos tijolos tradicionais, este componente de alvenaria permitiu economizar significativamente nos custos de aquecimento e construção, eliminando o problema de inserir uma camada de isolamento na caixa.

Agora, os pesquisadores Wernery, Michal Ganobjak e seus colegas deram um passo adiante, convertendo o “Aerobrick” em um bloco de vidro transparente, isolante e resistente.

A receita secreta para o isolamento domiciliar

Materiais desenvolvidos pela Empa combinam vidro flutuante Com os grânulos de gel aerado de sílica obtém-se um elemento de construção muito interessante para fachadas e ao mesmo tempo capaz de suportar o peso estrutural do edifício. Durante os testes de laboratório, o bloco de vidro preenchido com o gel de ar isolante obteve desempenho ideal condutividade térmica (53 MW/mK) e resistência à compressão de aproximadamente 45 MPa: um dos maiores desempenhos já alcançados por um tijolo. O segredo de seu isolamento está no entreferro inserido entre as camadas de vidro, estratégia que minimiza a transferência de calor sem comprometer a luminosidade.

Uma parede construída com blocos de vidro herméticos permite que o ambiente interno tenha excelente iluminação natural, protegido de reflexos e privacidade por ser transparente. As aplicações são diversas: bibliotecas, galerias, museus, escritórios e residências, mas também locais que precisam de iluminação máxima e economia de espaço, como áreas urbanas densamente povoadas.

Segundo os pesquisadores da Empa, o bloco de vidro preenchido com aerogel isolante também teria um preço bastante competitivo. uma ideia projeto Foi desenvolvido com o apoio do Programa de Pesquisa e Inovação da União Europeia Horizonte 2020. A pesquisa está publicada na revista Revista de Engenharia de Construção (2023).