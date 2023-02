Isso é no centro do planeta

Uma equipe de cientistas fez uma nova descoberta enquanto estudava o centro da Terra.

desde a descoberta Terra esférica As pessoas se perguntavam o que poderia haver nele. De fato, segundo alguns, Pitágoras já por volta de 500 a.C. levantou a hipótese de que a Terra era plana, simplesmente observando a linha que separa as luzes e as sombras da lua.

A circunavegação do globo pelo explorador português Fernão de Magalhães, que partiu em 1519, é conhecida como O primeiro teste prático da forma do planetaapesar de Martin Behem já ter criado a primeira esfera esférica, Erdapfel, em 1492.

A partir desse momento, vários mitos e lendas surgiram O que poderia estar no centro do planeta. A questão fascinou artistas e escritores, como Júlio Verne, que publicou em 1864 a famosa Viagem ao Centro da Terra, um romance de aventura científica no qual imaginou a jornada de um cientista e seus colaboradores.

Segredo O que está sob a crosta terrestre Ele desencadeou uma série de sugestões, de fato, muitos autores colocam o reino do submundo lá, desde Zeus da Grécia antiga até o Inferno de Dante.

O que está no centro da terra

Hoje, conhecemos o verdadeiro Centro da Terra É chamado de núcleo e está localizado a aproximadamente 6.370 quilômetros abaixo da superfícieSeu raio é de cerca de 1.221 km e é sólido, com temperatura entre 5.000 e 6.500 graus Celsius. Cientistas descobriram as novidades dos últimos dias tipo de geada fora do núcleo central.

o Centro da Terra É inacessível aos humanos, por isso os cientistas usam ondas sísmicas para entender sua formação, e os levantamentos de ondas permitem entender o estado (sólido, líquido ou gasoso) e em que estado se encontram as diferentes camadas do núcleo.

Durante pesquisas recentes, os cientistas tomaram conhecimento de uma anomalia importante e inédita. Na prática, parece Há uma espécie de “nevasca” que ocorre no centro da Terra Por causa de um certo fenômeno químico e físico. Para estudar esse fenômeno, ele foi reproduzido em laboratório e o gelo parece ser constituído por cristais de silício que se formam quando o hidrogênio encontra o ferro. Esses cristais são empurrados para fora do núcleo e se acomodam nos espaços e cavidades ao seu redor. Esta descoberta foi definida como essencial por cientistas que podem finalmente fornecer respostas para algumas questões ainda não resolvidas e possivelmente inspirar alguns novos contos mágicos.