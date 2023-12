Como e quando usar este comando específico no seu computador: Resolve todos os problemas

Seu computador tem alguns problemas que você não consegue resolver? E se bastar executar um comando específico para obter a solução?

Seu computador está funcionando E você não consegue entender o que pode estar acontecendo ou que item o está incomodando. Essa situação é mais comum do que você imagina para quem possui um ou mais dispositivos.

às vezes Atualizações geram problemas Compatibilidade e a solução é voltar e executar novamente a atualização. Porque muitas vezes surgem problemas especificamente com o que há de novo no computador, mas outras vezes as atualizações ou a exclusão de atualizações parecem não funcionar.

Se o modo em que o seu computador está for o modo em que A conexão acabou sendo um tanto dançante Ou às vezes ausente, não há atualizações que possam ajudá-lo a encontrar o erro. Mas existe Ele mandou ir O que pode fornecer toda uma série de informações das quais você pode extrair a solução real para o seu problema.

Problemas de conexão do computador, a solução está no teclado

em Ambiente Windows Na verdade, há toda uma série de Ferramentas e instalações Que tem como objetivo analisar tudo o que o computador faz para ajudar os técnicos a entender o que não está funcionando e orientá-los para a melhor solução. mas Não há necessidade para Chame um técnico Mais frequentes do que não. Se você sabe o que está fazendo e conhece os comandos corretos, você mesmo pode verificar o problema com o seu dispositivo.

Você provavelmente precisará de ajuda externa para encontrar a solução real, mas enquanto isso você terá feito pelo menos parte do trabalho. O que estamos falando é Ele ordena pingar. Tudo se resume ao método do computador Verifique como funciona a conexão com o servidor. O que você pode fazer a seguir é usar o comando ping para verificar se sua conexão está funcionando bem, se há alguma perda de dados e, portanto, se a conexão está estável.

Se quiser usar o comando ping para verificar a qualidade da conexão do seu computador, basta abri-lo Windows PowerShell Ou aberto Comando de execução Com um conjunto de chaves Janelas + R E Escrever cataplasma.

É fácil encontrar as informações que você precisa. Para testar a conexão você precisa encontrá-la Endereço IP do roteador Faça com que o computador verifique a conexão com este objeto. Para fazer isso, na janela do PowerShell, você precisa digitar pingar Seguido do endereço, composto por uma série de números divididos por pontos, que identifica o seu roteador e pressione enviar.

O ping continuará executando testes até você bloqueá-lo e para bloqueá-lo basta pressionar CTRL + Enter. Os dados que você verá são o resultado deste teste de conexão. Se você não tiver uma boa conexão você verá Dados anômalos Tanto em relação Tempo de resposta E também para quaisquer pacotes perdidos.