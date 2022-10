Nvidia GeForce RTX 4090 RTX 3090 Ti ultrapassa 60% em primeiro benchmark não oficial – Nerd4.life

Os resultados do que deveria ser O primeiro padrão não oficial A partir de NVIDIA GeForce RTX 4090que mostra uma Aumento de 60% em relação ao RTX 3090 Ti no desempenho do CUDA, de acordo com um vazamento do banco de dados Geekbench 5.

Este seria um resultado relacionado principalmente a dados relacionados ao desempenho em rasterização, com base no núcleo de CUDA e sem considerar ray tracing ou subtração DLSS.



Nvidia GeForce RTX 4090, o primeiro benchmark não oficial do Geekbench 5 em CUDAs

A Nvidia GeForce RTX 4090 foi testada ao lado de uma CPU AMD Ryzen 9 7950X, com 32 GB de RAM DDR5-6000, e nesta configuração obteve 417.713 notas CUDA.

No mesmo modo, o RTX 3090 Ti marcou 260.346 pontos e o 3090 marcou 238.123 pontos no mesmo benchmark. Será, respectivamente, um melhorar 60% e 75% em relação aos cartões da geração anterior no que diz respeito ao segmento de atuação específico.

No entanto, não sabemos se é a cópia do fundador ou um cartão de terceiros, mas os resultados não devem mudar muito de qualquer maneira. Nos últimos dias vimos os primeiros benchmarks oficiais de 8K, mas ele esperava ver os resultados de testes não oficiais para ter uma ideia mais clara da situação.

Para obter mais detalhes, consulte as especificações da Nvidia RTX 4090 e 4080.