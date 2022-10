Death Stranding 2 será um exclusivo do PlayStation, o mais recente no acordo com a Sony? – Multiplayer.it

conhecido anoitecer dentro do golem Fale sobre isso Death Stranding 2um jogo que recentemente voltou aos rumores, alegando que certamente “Exclusivo PlayStation E a talvez o último Vinculado a um acordo assinado entre a Kojima Productions e a Sony.

A questão descartaria a ideia de Death Stranding 2 proposto exclusivamente no Google Stadia e depois descartado por Phil Harrison e colegas de trabalho: o último – se alguma vez existiu – poderia ter sido o outro jogo em nuvem do Google de Hideo Kojima, mas poderia não foi uma sequência de Death Stranding, pois sempre foi destinado a ser um console exclusivo do PlayStation.

Portanto, Death Stranding 2 será definitivamente um console exclusivo do PS5 (não sabemos no momento se também é esperado no PS4), justamente porque fará parte de um acordo exclusivo assinado entre a Kojima Productions e a Sony.

isto é Acordo que prevê dois jogos E de acordo com o insider Dusk Golem, o último deles será Death Stranding 2, atualmente conhecido internamente pelo codinome Ocean.

De acordo com esta informação, o acordo previa dois jogos exclusivos, e assim terminará com o lançamento do novo capítulo em desenvolvimento. A fonte afirma que as partes devem discutir uma possível extensão do acordo ou sua expropriação natural: se este último for o escolhido, Death Stranding 2 pode ser.O mais recente exclusivo PlayStation de Hideo Kojimaexceto por mais novos acordos, que também coincidirão com o fato de que a Kojima Productions está trabalhando em um jogo para PC e Xbox com o Xbox Game Studios, como também vimos no Xbox & Bethesda Showcase em junho passado.