Quem tem tem sorte, os usuários ficam maravilhados

Cada vez menos pessoas têm telefone fixo em casa, que quase sempre é substituído por smartphones. Mas você deve saber que quem ainda tem um em casa tem muita sorte, a notícia já surpreendeu milhões de pessoas.

querido velho Telefone com fio e fone de ouvido Para ser conectado à tomada em casa agora não é usado. Principalmente entre os mais jovens, acostumados a usar seus smartphones para ligações e os convenientes sistemas de mensagens oferecidos pelo mercado. É preciso dizer que os números ainda são mais do que positivos para o telefone fixo, mesmo com relação a ele Ofertas sugeridas por prestadores de serviços.

Mas isso não é tudo, porque há outras notícias recentes que percorre a web. Os usuários ficam maravilhados, e quem tem telefone fixo em casa deve se sentir sortudo. Há uma novidade maravilhosa e com certeza continuará a ser discutida nos próximos anos, quando Mais usuários vão perceber isso.

Telefone fixo, os usuários que ainda o têm estão com sorte

Se você ainda tem um telefone fixo em casa, saiba que você tem muita sorte. Na verdade, existe O método é tão simples quanto eficaz Você pode aproveitá-los a qualquer momento por vários motivos. Ou para fazer uma piada sobre os outros ou Para escondê-lo e ser anônimo.

Você sabia que existe a possibilidade de ocultar o número para o qual você está ligando gratuitamente? Você não precisa de truques estranhos ou técnicas secretas, tudo está sob os olhos das pessoas (e elas ainda não sabem disso).

Se você quiser usar o dispositivo fixo dessa maneira, tudo o que você precisa fazer é Digite o código *67# Antes do número de telefone para ligar. Nesse ponto, o destinatário verá um identificador de chamadas “desconhecido” ou “privado” na tela do telefone do escritório (ou smartphone). Ou também “número desconhecido” ou “número privado”. De fato, também existe uma maneira alternativa adequada de fazer isso, que é a maneira mais famosa e eficaz. basta entrar Clássico #31# Antes do número de telefone e pronto. Quem tem telefone fixo pode se considerar sortudo, pois escolher um desconhecido será mais fácil do que o esperado. Ver é honesto, é rápido e fácil!