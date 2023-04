Redfall: Jason Schreier compartilha alguns pensamentos sobre os problemas com o jogo e o excesso de 60 FPS

Redfall Recentemente, sofreu alguns golpes de marketing desagradáveis, primeiro com um vídeo de jogo que não capturava os recursos do título e depois anunciando que, no D1, não seria possível jogar a 60fps no Xbox. Agora, o conhecido Repórter da Bloomberg Jason Schreyer Compartilhamos algumas considerações interessantes sobre esse assunto, que transcendem os limites técnicos.

Tudo começou com um tweet de Schreier, em resposta a um anúncio Sem 60 fps In Redfall no Xbox no lançamento. Schreyer escreveu, como você pode ver abaixo: “Eu acho que Redfall é interessante, mas entre isso [ndr, intende la mancanza dei 60 FPS]E as decisões de relações públicas/marketing e a data de lançamento (quatro dias depois de Star Wars e dez jogos antes de Zelda), parece que a Bethesda quer parar o jogo.”

De fato, lembramos que Star Wars Jedi Survivor estará disponível em 28 de abril, enquanto The Legend of Zelda Tears of the Kingdom será publicado em 12 de maio, enquanto Redfall será lançado em 2 de maio de 2023. Schreier também lembra que a história de Zelda era conhecida meses antes de Redfall ser anunciado, então a Bethesda foi capaz de tomar decisões precisas. Schreier explica, em resposta a um usuário, que embora o tipo de público que pode se interessar por Redfall (um jogo de tiro cooperativo) seja diferente de Star Wars e Zelda (aventuras de ação para um jogador), o que mais importa é o interesse por diferentes jogos em publicações e mídias sociais da sociedade durante esse período. Redfall corre o risco de ser ofuscado pelos vídeos e discussões dos outros dois jogos (que fazem parte de IPs bem conhecidos, podemos acrescentar) e não se tornar viral. Sem esses pagamentos, seria difícil captar o interesse dos muitos jogadores que contam com o Twitch e a eficácia dos jogos para decidir o que fazer (veja o caso de Among Us).

Schreier explica que também lado do marketing Ele falha em apresentar Redfall claramente, às vezes apresentando-o como um videogame para um jogador e outras vezes como um título cooperativo. Além disso, ele critica o vídeo de gameplay da IGN USA dizendo que fez o jogo parecer pior do que realmente é, sem culpar a revista: ele afirma que a IGN USA é feita de pessoas capazes e há muitos motivos pelos quais os jogadores podem não ter um bom desempenho. Pensou-se igualmente que a Bethesda não havia preparado os repórteres para o que fazer nesta sequência de jogo. Afinal, a missão de marketing da Bethesda é garantir que o vídeo do jogo seja impactante. Acrescenta ainda que a Xbox não toma certas decisões, visto que a Bethesda tem o seu próprio departamento de PR/Marketing e nesse sentido tem muita autonomia.

No geral, há muito ódio em relação a este vídeo de jogo, como dissemos a você.