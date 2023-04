Suikoden I & II HD Remaster: Avaliação da Runa do Portão e das Guerras de Unificação de Dunan em Taiwan

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune e Dunan Unification Wars Ele era aula Em Taiwan para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. A existência do produto já foi anunciada, mas neste momento é fácil esperar um breve anúncio data de lançamento Oficial.

Claro que não está claro que seja esse o caso, mas as chances nesses casos são muito boas. Suikoden são dois RPGs de estilo japonês de antes Konami que será remasterizado em alta definição.

lá data por Suikoden I

Um herói famoso se torna um tirano violento e um império à beira do colapso. O Exército de Libertação decide se rebelar contra um regime opressor. Uma a uma, as 108 Estrelas do Destino se unem para mudar o curso da história.

A história de Suikoden II

Nosso herói e seu amigo Joey são membros da Unicorn Youth Brigade, que se envolveu em uma longa disputa de fronteira entre o Reino de Highland e as cidades-estado de Jostown. Há alguns meses foi assinado um tratado de paz entre as duas potências, ambas interessadas em acabar com os combates. No entanto, sob esta trégua, as brasas de uma nova guerra foram acesas …

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune e Dunan Unification Wars oferecerão todas as imagens de fundo remasterizadas em muito precisoatualizou todos os efeitos especiais dentro e fora do campo de batalha e adicionou novos efeitos de som ambiente para maior imersão.

Uma função também foi adicionada Salvamento automático-Avanço rápido na batalha e um histórico de conversas, para que você possa lê-los caso perca alguma coisa.