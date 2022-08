Senha do telefone, com este truque você pode desbloquear qualquer dispositivo

Quem nunca esqueceu a senha do telefone? Na verdade, existe uma maneira de desbloqueá-lo de qualquer maneira, para que você possa acessar todos os seus dados

Ao comprar um novo smartphone, a primeira coisa a fazer – ao configurar – é Ajuste a trava. Seja um PIN, senha, dados biométricos, etc., é sempre uma boa ideia ter uma forma extra de segurança, para evitar que pessoas mal-intencionadas acessem todas as suas informações pessoais e dados privados.

Mas às vezes, isso é apenas Ferramentas de segurança Para enganar os proprietários do dispositivo. quem nunca aconteceu Esqueceu sua senha E pânico? Na verdade, não há com o que se preocupar. Existem algumas maneiras simples e eficazes que permitirão que você obtenha seu telefone com uma nova qualidade de telefone rapidamente.

Como desbloquear seu smartphone sem senha

Vamos começar com smartphones Android, O que fazer se você não se lembrar do que tem A senha? A primeira dica é realizar um reset remoto usando a função Encontrar meu dispositivo do Google. Basta inserir seus dados e, ao lado do mapa, haverá uma seção com botões diferentes. Incluindo um para reset, com a senha que será deletada para sempre.

Por outro lado, se você tiver um dispositivo Huawei com HMS, não poderá acessar diretamente os serviços do Google. Então você terá que usar o recurso Encontre o dispositivo através da nuvem Huawei. Uma vez logado, clique em Localizar dispositivo, e dentre as diversas funções disponíveis, existe uma para remover os dados e depois continuar. Você também pode prosseguir com a redefinição manual usando o modo de recuperação, se não tiver um computador em mãos.

Finalmente abrimos a discussão iOS, onde o processo é muito mais lento e complexo. Recomendamos que você baixe Desbloqueador de iPhone PassFab, Software útil para desbloquear o iPhone em diferentes situações. Não apenas desbloquear, mas também ID da Apple, senha, tela quebrada, etc. ou Encontrar iPhone, a ferramenta oficial da Apple que funciona com o iCloud e lhe dará a capacidade de realizar uma reinicialização remota. Isso também acontece com o Android, em poucos minutos.