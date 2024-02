Hi-Fi Rush no PS5 e Nintendo Switch? Arquivos ocultos parecem fornecer pistas

De algumas das fotos que apareceram em A Dados de mineração conduzido em Oi Fi Rush muitos usuários afirmam ter encontrado evidências sugerindo que o jogo será lançado em breve PS5 e Nintendo Switch com base em alguns designs do que deveriam ser camisetas comemorativas de aniversário.

Algumas das referências fazem sentido

Hi-Fi Rush continua sendo um dos melhores jogos de 2023

Camiseta “Isso é simplesmente épico!” Com o cancelamento de “Unreal”, isso pode na verdade ser uma referência ao lançamento do Hi-Fi Rush Loja de jogos lendáriosassim como “Be Overwhelmingly Positive” poderia ser uma referência ao Steam, mencionando os votos dos jogadores, mas o título já existe na plataforma da Valve.

O design verde provavelmente se refere ao Xbox, enquanto os outros dois são o principal tópico de discussão: segundo muitos, o Desenho azul Com a escrita “I’m Here Baby” será uma referência à chegada do jogo ao PS5, enquanto o design vermelho com a escrita “Rock Out Anywhere” fará referência ao Nintendo Switch, o que faz sentido dada a onipresença do jogo. Consola portátil.

Em suma, será necessário trabalhar um pouco de imaginação, aliás, ainda não é certo que estas imagens corresponderão ao conteúdo que realmente chega, mas dados os rumores que já circulam sobre o lançamento do Hi-Fi Rush na PS5 e outros plataformas, este é mais um boato que se enquadra na tendência já unificada.