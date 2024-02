Devil May Cry: dois jogos da Capcom foram removidos do Steam

História semelhante a Devil May Cry 3. Na verdade, a Edição Especial publicada em 2006 foi retirada da venda, mas a Edição Especial ainda pode ser adquirida A versão remasterizada está incluída na coleção Devil May Cry HD Publicado em 2018, que traz gráficos atualizados.

Quanto a Devil May Cry 4, apenas a versão original foi removida, enquanto… A edição especial ainda está disponível para compra . Este último é um relançamento publicado em 2015 que apresenta muitos novos recursos e melhorias. Por exemplo, é possível jogar com três novos personagens (Virgil, Lay e Trish), existe um modo cavaleiro lendário e foram introduzidos novos efeitos visuais e melhorias gráficas.

Conforme relatado por Wario64, dois jogos da série Devil May Cry foram lançados Removido da venda pelo Steam . Especificamente, vamos falar sobre isso Edição especial de Devil May Cry 3 E diabo pode chorar 4 .

Spec Ops: The Line também foi removido do Steam

Na prática, atualmente no Steam é possível adquirir toda a série Devil May Cry, do Capítulo 1 ao Capítulo 5, só que as versões originais dos dois jogos citados não estão mais disponíveis.

Pelo contrário, informamos há poucos dias que Spec Ops: The Line também foi retirado do Steam e neste caso não existem outros formatos à venda na loja Valve e por isso é necessário entrar em contato com outras lojas como GOG e Pacote Humilde. Mesmo neste caso, tudo aconteceu sem aviso prévio, esperando-se que os mencionados fossem casos isolados e não o início de uma tendência negativa.