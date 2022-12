Multijogador afastado, CD Projekt RED mostra o porquê – Multiplayer.it

A CD Projekt RED antecipou o desenvolvimento do jogo multijogador grupo em um mundo filme cyberpunk 2077Mas no final, este projeto não alcançou nenhum resultado. Agora, a equipe explica porque essa decisão foi tomada, afirmando que as atividades multiplayer serão adicionadas às franquias Cyberpunk e The Witcher gradativamente.

Philip Weber, Designer de Missão Sênior O coordenador e coordenador de Cyberpunk 2077, que também é o diretor de narrativa do próximo jogo de Witcher, forneceu mais detalhes à Eurogamer sobre o motivo de não estar criando um jogo multiplayer. “Nós realmente precisávamos olhar para as prioridades do Cyberpunk [dopo il lancio]. A prioridade era ter a experiência central jogável em um estado realmente bom.”

E, basicamente, a mudança de prioridades significou abrir mão de outros projetos de P&D. Com o Cyberpunk, queríamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo e tínhamos que nos concentrar e dizer: ‘Ok, Qual é a parte importante? Sim, faremos essa parte muito bem.”



Cyberpunk 2077 pode ficar absolutamente caótico

Simplificando, a equipe percebeu que não havia como desenvolver um modo multiplayer para Cyberpunk 2077 e que seria melhor focar na jogabilidade single-player.

Falando no que a CD Projekt RED está fazendo no momento, sabemos que o conteúdo gratuito de The Witcher 3 ainda não tem data de lançamento para o Switch.