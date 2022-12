Você vê que a próxima geração real é de 80 euros? – Multiplayer.it

agora mesmo 80 euros Comprar triplo Tornou-se uma referência para a era PS5/Xbox Series X e S. Microsoft, que neste momento não podia mais fechar os olhos e teve que se curvar às tendências do mercado. O ajuste de preço para cima era simplesmente inevitável e não muito surpreendente, para ser honesto. Não era sobre se, mas quando e quando chegasse também no Xbox (início de 2023).

Existe alguma coisa que ele está feliz? Absolutamente não, mas não achamos que muito mais possa ser feito do que reclamar, considerando também as vendas de alguns jogos que fizeram o processo parecer tão indolor. Provavelmente os mais pagos são os títulos que são vistos como secundários, com os quais os usuários naturalmente se tornaram mais cautelosos, pois precisam gastar mais para obtê-los. Mas isso, como dizem, é outra história, que também precisa ser verificada em larga escala (por enquanto é uma impressão, mas veremos quando surgirem dados confiáveis).

No entanto, é preciso considerar o fato de que desde o lançamento dos novos consoles, o aumento de preço parece ser o mais Próxima geração que nos foram sugeridos. Também parece paradoxal que o ajuste ascendente tenha ocorrido no início mais lento de uma geração já registrado.

Na verdade, os preços das versões aprimoradas dos jogos da geração anterior subiram, o que é exatamente o oposto. Além disso, no caso da Microsoft, pelo menos os preços dos jogos que estavam programados para lançamento em 2022 (Starfield e Redfall, estamos falando de você) e que foram adiados para o próximo ano não podem ser deixados inalterados? Pode-se contar a piada de que a Redmond House não aumentou seus preços durante o ano corrente porque não tinha as qualificações para fazê-lo, mas manteremos isso para nós.

A estranha sensação de que você está à frente do ponto de inflexão de uma geração permanece, mas não de uma forma totalmente positiva. Os custos estão aumentando, faltam anúncios, os jogos lutam para serem apresentáveis, e muitas vezes o fazem em um estado memorável, e a próxima geração se parece com a antiga com mais alguns detalhes e dez euros a mais. As incríveis promessas de melhores jogos em grande parte graças ao Raytracing e aos SSDs ultrarrápidos, em particular, permaneceram promessas. A IA altamente avançada dos inimigos possibilitada pelo maior poder computacional só existe na imaginação de alguns jogadores que ainda querem acreditar nelas. O quadro como um todo é o de uma indústria que, ao mesmo tempo em que anuncia milagres, manda alguém sacar a carteira dos amados gamers com o olhar voltado para um futuro feito da mesma matéria que o mundo de O Show de Truman.