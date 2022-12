Samsung S23, desarme de detecção de dispositivo

Já se falou do novo Samsung Galaxy S23. Enquanto aguarda a apresentação oficial, surgem novas revelações desarmantes sobre aquele que será o topo de gama da empresa sul-coreana para 2023

Com o ano de 2022 a chegar ao fim, já é tempo de pensar nos novos smartphones que serão apresentados no próximo ano. Como é habitual, a Samsung estará novamente entre os primeiros a abrir os bailes com um novo topo de gama. o Galaxy S23 Está entre os modelos mais esperados de todos os tempos nesse sentido, e não poderia ser diferente.

Novas informações surgiram sobre esse assunto nada menos que o desarmamento. Não há dúvida de que a partir de agora até a data de apresentação oficial Rumores e pensamentos impensados ​​irão assombrar uns aos outros Tanto no design quanto na ficha técnica do aparelho. Veremos quais deles são confirmados e quais são oficialmente negados.

Samsung Galaxy S23, aqui estão as últimas novidades que deve saber

Começaram a assombrar-se os primeiros rumores sobre aquele que será o novo topo de gama da Samsung, nomeadamente Galaxy S23. E conforme revelado pelo jornal coreano Korea Joongang Daily, a apresentação oficial deve ocorrer com Unpacked ocorreu em fevereiro de 2023. Será o primeiro evento presencial a acontecer em San Francisco.

ao nível do o designNão se deve desviar muito da série S22, com molduras ligeiramente mais finas. Ao nível do setor fotográfico, as versões Standard e Plus vão manter a mesma gama com Câmera tripla de 50 + 12 + 10 megapixels. Falar diferente para Ultra, que pode contar com um Sensor principal com resolução de 200 megapixels. Este último será apoiado por inteligência artificial inovadora para obter melhores fotos em qualquer condição de iluminação.

Tecnicamente, é provável que seja o chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, o melhor do mercado. Por falar em memória RAM, o S23 pode contar com uma dotação que deve começar nos 8GB e ir subindo para 12 ou 16 GB para o modelo Ultra. Por fim, os preços, que são muito semelhantes aos do ano passado. E assim por diante 900 euros para edição padrão, 1100 euros Para mais e Entre 1300 e 1600 euros para a versão Ultra. Veremos nas próximas semanas se todas as informações que surgiram até agora serão oficialmente confirmadas ou desmentidas.