Mercedes, o fracasso épico do alemão: ao contrário da classe A, isso é muito ruim

Hoje é o carro pequeno mais popular produzido na Alemanha sob esta marca. Mas teria sido um fracasso sensacional: veja como eles pretendiam fazer alguns anos atrás, as fotos são realmente ridículas.

Desenhar um carro não é fácil, especialmente se for desde o primeiro carro de um certo tipo Seu dedo produzEra uma vez, até o famoso Mercedes-Benz cometeu um grande erro ao sugerir um design que faria você rir um pouco e levantar um pouco o nariz hoje. O que você acha disso? É assim que a famosa classe A poderia parecer se os designers tivessem ousado continuar com o projeto.

Sucesso planetário!

Poucos carros pequenos de alto padrão podem igualar ou mesmo chegar perto do sucesso Mercedes-Benz Classe A É famoso aqui entre nós pelo Classe A: lançado pela primeira vez em 1997, o carro chegou à sua quarta geração, embora tenha perdido, devido ao restyling, grande parte da linha “ovo” que tornou o primeiro modelo tão popular e reconhecível em o mercado de automóveis.

Vamos falar um pouco sobre a gênese desse carro tão especial desde que foi apresentado por uma marca que ainda não havia produzido um carro pequeno de qualquer tipo: o que levou a Mercedes-Benz a tentar esse passo? De fato, foi a primeira vez que a marca alemã Ele começou a avaliar A ideia de produzir hatchbacks para o mercado de carros pequenos remonta a mais de quarenta anos.

Luxuoso e compacto

Num momento histórico em que carros como o Fiat Ritmo e o Opel Kadett estavam na moda, a Mercedes-Benz decidiu propor aos seus designers uma ideia versão compactada A partir de 190 AH. Apenas o último carro que estávamos pensando em converter em um carro pequeno E, de facto, o projecto esperava resultados mas sobretudo muito desagradáveis ​​do ponto de vista estético.

lá Mercedes 190E compacto Na verdade, logo ficou claro que se tratava de uma ideia que estava muito longe dos cânones da marca desde a sua concepção: em 1982 foi apresentado oficialmente o primeiro protótipo. O carro era exatamente o 190E sem ‘background’, não tem outra forma de descrevê-lo. Afinal, parecia vagamente com um AMC Gremlin, e isso é tudo menos Coisa boa Devido à reputação das instalações americanas, que contribuíram para o fracasso da marca.

O patinho feio

Quarenta anos depois, as imagens do único Mercedes-Benz 190E compacto alguma vez construído Está claro Uma coisa: o Classe A de quarta geração não vem de um projeto tão diferente porque tem basicamente a dianteira do moderno Classe C ou Classe E. No entanto, o design do E Compact era realmente imaturo e as proporções são, pelo menos em nossa opinião, completamente erradas. Pode-se ver que a Mercedes ainda precisa aprender algo sobre carros pequenos.

o carro estava Algumas vantagens: Em primeiro lugar, foi Muito rápido Naquela época, graças ao animado motor de quatro cilindros e mais de 120 cavalos de potência que impulsionou o carro de tração traseira a 175 quilômetros por hora, não só: os interiores eram espaçosos e muito confortáveis, mesmo que a falta de duas portas traseiras tornasse é desconfortável e cansativo alcançar os assentos de trás. Mas aqueles eram tempos diferentes.

Afinal, não foi só a linha de carros que atrasou tanto sua produção Isso nunca teria acontecido Tanto quanto a alta administração da empresa alemã estava convencida, erroneamente, dado o que aconteceria dez anos depois com a classe A, o público nunca veria de bom grado um carro pequeno produzido por uma casa de luxo como a Mercedes-Benz. Honestamente, é melhor que seja assim.