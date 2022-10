Epic Games Store, jogos gratuitos 13 de outubro de 2022 anunciados oficialmente – Nerd4.life

Loja de jogos épicos anunciar o que jogos grátis Disponível para usuários a partir de 13 de outubro de 2022 17:00: Atualmente há apenas um nome, ToeJam & Earl: Back in the Groove. Será adicionado um segundo título na corrida, como costuma acontecer? Vamos descobrir em breve.

Financiado por uma campanha do Kickstarter, ToeJam & Earl: Back in the Groove sinaliza um retorno casal histórico Para o mundo dos videogames, nasceu no início dos anos 90 no Mega Drive e depois desembarcou também em outras plataformas.

ToeJam e Earl caem na Terra em ToeJam & Earl: Back in the Groove!, uma aventura única que bate a batida do hip-hop da velha escola e é repleta de referências ao episódio original de 1991. Funk Lord ( e co-autor) Greg Johnson está de volta no cabeçalho da sequência que todos os fãs de ToeJam e Earl esperam há anos!”, diz o resumo do jogo.

A dupla icônica dos anos 90 está de volta à ação, com muitos presentes inéditos para domar aquele planeta bobo que é a Terra e recuperar todos os pedaços de sua espaçonave, o Rapmaster Rocket. A referência para descobrir áreas secretas e presentes, faça novos amigos enquanto tenta de todas as maneiras sobreviver em um mundo em constante mudança!”

“ToeJam & Earl: Back in the Groove! Reúne os melhores elementos dos episódios clássicos de console, adicionando muitos novos recursos. Chame alguns amigos e desfrute de uma onda funky de pura nostalgia, ajudando ToeJam e Earl a retornar ao planeta Funkotron. “

Ao mesmo tempo em que ToeJam & Earl: Back in the Groove foi anunciado, os jogos gratuitos de hoje, 6 de outubro de 2022, Rising Hell e Slain: Back From Hell, foram disponibilizados na Epic Game Store.