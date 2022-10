O WhatsApp pago chegou

38



























Era final de maio quando Mark Zuckerberg Ele mesmo, durante um evento Meta Talks, anunciou a chegada de WhatsApp Premium. E então silêncio: todos os vestígios da versão paga do WhatsApp, com funções exclusivas, assim como muitas novidades que foram anunciadas e que ainda não chegaram (uma acima de todas: estão perdidas: comunicação social). Agora, porém, algo está se movendo e começando a ver o primeiro esboço do que será o WhatsApp Premium final.

WhatsApp Premium: quem pode usar

Lembramos que o WhatsApp Premium é uma versão paga do WhatsApp Business, não o WhatsApp tradicional para usuários particulares. De acordo com o popular site WABetaInfo, as primeiras dicas “excelenteApareceu em alguns aplicativo betapara Android e iOS.

Neste aplicativos, todos verificados nas opções do WhatsApp Business nova seção “excelente“Como sempre acontece, essas versões beta são muito úteis para ter uma ideia mais precisa e detalhada do que podemos esperar no futuro.

Haverá dois Notícias do WhatsApp Premium: Capacidade de criar links personalizados e “De marcaE um máximo de 10 dispositivos para o WhatsApp de vários dispositivos.

WhatsApp Premium: novidades em breve

EU “link personalizadoOs links serão personalizados comp Eles poderão interagir com os clientes que, por sua vez, terão apenas que clicar ou tocar no link para começar a conversar com a empresa.

Todos esses links terão coordenação wa.me/nome da empresa E a “O nome da empresa“Será a parte personalizável, será possível trocar os links a cada 90 dias, não antes, desde que o link esteja disponível e ainda não tenha sido usado por outra pessoa.

Veremos como o WhatsApp controlaráA validade desses linksque pode se transformar em um ferramenta de phishing Incrivelmente eficaz para quem usa o WhatsApp para fazer truques.

A segunda novidade, no entanto, é Vários dispositivos para 10 dispositivos. Quem assina o WhatsApp Premium poderá se conectar com o mesmo perfil comercial mesmo 10 dispositivos diferentes. Existem muitos mais e essa funcionalidade permitirá que mais funcionários da empresa se comuniquem em nome e em nome da empresa. No entanto, o cliente não poderá dizer qual funcionário está conversando: ele verá apenas o nome da empresa.

WhatsApp Premium: quanto custa e quando chega

No entanto, as duas perguntas que ninguém pode responder são as sobre o preço da assinatura WhatsApp Premium E quando realmente o vemos nos aplicativos oficiais e estáveis, aqueles que todos os usuários podem usar”NormalDo WhatsApp Business.

Quanto ao vezes Distribuição, no entanto, é claro que agora Nós acabamos: Como mostram as aplicações experimentais, toda a parte técnica já está montada, faltando apenas o lançamento comercial.