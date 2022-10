UE pede a opinião dos desenvolvedores sobre a aquisição – Nerd4.life

EU ‘União Europeia Começou oficialmente sua investigação emAquisição da Activision Blizzard da Microsoft. Segundo a Reuters, o antitruste europeu enviou Pesquisas de desenvolvedores Ouvir suas opiniões e talvez suas preocupações sobre essa aposta de US$ 68,7 bilhões que poderia mudar fundamentalmente o equilíbrio do mercado.

Os desenvolvedores terão até 10 de outubro para responder a pesquisa que inclui cerca de 100 perguntas Variando de vários tópicos, como os seguintes relatados pela GamesIndustry:

Se o acordo afetará o poder de barganha de desenvolvedores e editores que desejam vender jogos de console e PC por meio de plataformas e serviços da Microsoft

Quão importante é a franquia Call of Duty para proprietários de plataformas e provedores de serviços de assinatura.

Se existem alternativas viáveis ​​se a Microsoft decidir fazer jogos da Activision Blizzard nos exclusivos do Xbox, Game Pass e Xbox Cloud Gaming.

Se fosse a exclusividade dos jogos da Activision Blizzard, daria à Microsoft e depois ao Windows uma vantagem sobre o PC.

Se a enorme quantidade de dados sobre os usuários da Activision desse à Microsoft alguma vantagem no desenvolvimento, publicação e distribuição de videogames.

Se o acordo pode mudar a percepção dos consumidores de serviços de jogos em nuvem mais atraentes.



Activision Blizzard

Como podemos ver, as questões tratadas são de grande importância e, portanto, a escolha de ouvir opiniões de especialistas parece indubitavelmente lógica para o antitruste europeu.

A Europa começou sua análise da aquisição da Activision Blizzard no final de setembro, com um prazo para a primeira fase definido para 8 de novembro. A Microsoft também pode fornecer mais documentação até essa data, antes de uma possível segunda fase, se as organizações europeias considerarem necessária uma investigação mais aprofundada.

No entanto, ontem o antitruste brasileiro deu sua aprovação à aquisição, afirmando que, em sua opinião, não levaria a riscos de monopólio.