Placas de vídeo poderosas da marca Zotac – Nerd4.life

o Ofertas da Zotac Gaming Através do comerciante italiano Next. Os jogadores podem se beneficiar de uma lista muito interessante de Descontos em GPU Nvidia GeForce RTX 3000Ótimos preços para atualizar seus PCs para jogos.

lá A lista completa de ofertas está disponível neste endereçoQueremos ser os primeiros a recomendar alguns dos produtos mais interessantes atualmente disponíveis na gama Zotac Gaming.

vamos começar com Placa gráfica Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge LHR 8GB GDRR6. Este modelo mede 141,3 mm de altura, 41,5 mm de largura e 231,9 mm de profundidade. Ele permite que você jogue com uma resolução máxima de 7680 x 4320 pixels e oferece uma velocidade de clock aumentada de até 1725MHz, e a tecnologia de resfriamento de duas ventoinhas é Zotac IceStorm 2.0. Tem uma saída HDMI e três DisplayPorts. Esta GPU é Disponível neste endereço Com um desconto de 150 euros, ou uma poupança de 19%.

O segundo produto que recomendamos é a placa gráfica de próximo nível, e Zotac GeForce RTX 3080 Trinity OC 12 GB GDDR6X com interface de memória de 384 bits. Possui a tecnologia IceStorm 2.0, que permite que as ventoinhas operem de forma assíncrona com as necessidades de resfriamento da placa gráfica, mantendo a placa fria durante longas sessões de jogo. Possui uma porta HDMI e três DisplayPorts. Esta GPU é Disponível neste endereço Com um enorme desconto de 370 euros, ou 28%.



Placa GeForce RTX 3080 Trinity OC 12GB

Também notamos que a oferta Zotac Gaming está disponível Somente até 20 de outubro de 2022. Como sempre, é possível que o número de unidades se esgote antes do final das ofertas, por isso, se você estiver interessado, aconselhamos que não demore muito para não correr o risco de perder esses descontos interessantes.

EU Preços incríveis E uma excelente oportunidade para atualizar seus PCs gamers e se preparar assim para a temporada outono-inverno dos videogames, sempre cheia de lançamentos.