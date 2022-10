WhatsApp é uma ferramenta de espionagem universal

11



























Nunca houve Não há falha de segurança no WhatsApp, os desenvolvedores não detectaram e corrigiram nenhum bug: é tudo uma fase e esses bugs foram totalmente intencionais porque o WhatsApp, há 13 anos, é uma ferramenta de monitoramento, espionar. Palavras duras, mas não vêm apenas de um teórico da conspiração: ele as pronunciou. Pavel DurovFundador e CEO do Telegram.

Com uma longa postagem em seu canal oficial do Telegram, de fato, Durov voltou pela milésima vez sobre o tema segurança do WhatsApp e sobre a possibilidade de Espionar usuários. Ele fez isso muito mais difícil do que no passado, pela pronúncia palavras muito fortes.

Backdoors para WhatsApp

Durov Começa a partir das últimas notícias que O WhatsApp Atualizado para solução Uma vulnerabilidade de segurança muito sériao que permitiria aos hackers obter Acesso total ao seu smartphone E fazer um pouco do que eles gostam. espionar incluído.

Segundo o cientista da computação russo, a questão não era sobre bugs e erros inesperados no código, mas “A porta de trásOu seja, deixando as portas de entrada Deliberadamente Aberto, embora oculto no código, para permitir que quem sabe que está lá acesse o telefone com o WhatsApp instalado.

“Outro problema de segurança como esse foi descoberto em 2018 – explica Durov – Depois outro em 2019 e outro em 2020. E sim, também um em 2017. Antes de 2016, o WhatsApp nem tinha criptografiaDorov Não pode ser coincidência E os erros descobertos nos últimos anos foram na verdade portas dos fundos que foram intencionalmente deixadas abertas: “Esses problemas não são aleatórios: são backdoors plantados no aplicativo“.

Ninguém está seguro com o WhatsApp no ​​celular

Depois de lançar esse canhão no WhatsApp, Durov insiste também: “Não importa se você é a pessoa mais rica do mundo: se você tiver o WhatsApp instalado em seu telefone, todos os seus dados, de qualquer aplicativo, estarão acessíveis, como descobriu Jeff Bezos em 2020“.

Referência ao suposto Telefone do fundador da Amazon foi hackeado em 2020Ele teria sido executado por uma equipe de hackers contratados pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman. “É por isso que apaguei o WhatsApp dos meus dispositivos – acrescenta Durov – Deixá-lo instalado cria uma porta para entrar no telefone“.

Durov não quer anunciar

Neste ponto, pode-se dizer que Durov faz isso Acusações muito graves do WhatsApp apenas para”Pagar“O aplicativo rival, ou seja, cabo. Mas o empresário, não sem uma boa dose de suficiência, levanta as mãos e nega a teoria: “Não estou pedindo que as pessoas mudem para o Telegram. Com mais de 700 milhões de usuários ativos e 2 milhões de assinaturas diárias, o Telegram não precisa de anúncios“.

então golpe final: “Você pode usar todos os aplicativos de mensagens que quiser, mas fique longe do WhatsApp – é uma ferramenta de espionagem há 13 anos“.