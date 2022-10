Super Mario Bros. Vamos analisar o esperado pôster do filme da Nintendo

Em 6 de outubro, o primeiro trailer de Super Mario Bros. será exibido através de um especial do Nintendo Direct. Iluminação e entretenimento (autores Minion, entre outros) e Nintendo. É um quadro muito rico em elementos, muito colorido e fortemente saturado; O Castelo de Peach domina tudo, o olhar recai sobre ele porque é notado por Mario (abaixo, no meio), e porque é o elemento mais isolado e visível. Ao fundo está o céu azul que caracterizou a série desde o primeiro episódio.

Filme Super Mario Bros.: Pôster do filme Sem entrar em aprofundamento e antes de comentar os detalhes do cartaz, gostaríamos de salientar que a vontade é abraçar todo o universo mariesque. A foto parece que saiu Super Mário Odisseia, com a diferença de ser mais rico e cheio de elementos, além de detalhes gráficos. O cenário é, como seria de esperar, um reino de cogumelos. A estrutura vertical nos lembra o mundo do Super Nintendo. A loja de antiguidades, em baixo à esquerda, indica a importância da primeira era bidimensional, mas também a sua dimensão temporal. Existem elementos de Super Mário Bros 3 E a Super Mário 3D Terra. Em suma, nenhuma época da história de Super Mario foi esquecida, pelo menos parece. e agora, Vamos analisar o pôster de Super Mario Bros..

castelo de pêssego

Filme Super Mario Bros.: Castelo de Peach Não há nada particularmente importante a notar aqui, a não ser forte Lembre-se da pessoa que foi vista de Super Mário 64Da janela rosa representando a princesa Peach às torres que se tornaram circulares ao longo do tempo. A localização no topo do Reino do Cogumelo é a novidade do filme, assim como a forma estranha da colina que abriga.

Sapo ou Capitão Sapo?

Super Mario Bros.: Sapo ou Capitão Sapo? Muitos na web ficaram animados para ver Capitão ToddExplorador de Cogumelos, estrela da série spin-off de mesmo nome, que ainda não foi anunciada como personagem do filme. O problema é que este cogumelo não é necessariamente Capitão Todd. É verdade que ele tem vários equipamentos de viagem e uma mochila espaçosa, mas o traje não é o típico “campeão” em questão. Isso poderia acontecer no contexto do filme? De qualquer forma, esse sapo parece ter um papel distinto dos demais. READ Quanto custam todos os jogos do catálogo? Vamos descobrir o preço total - Nerd4.life

loja de antiguidades

Super Mario Bros. Filme: Loja de antiguidades O antiquário é o que a maioria do público notou logo após o castelo: é um bazar cheio de coisas dos primeiros episódios da série, que também é o mais famoso e único. No filme, para enfatizar a distância temporal transcendida, esses reforços são representados em pixels, de modo a torná-los críveis no universo narrado, mas, ao mesmo tempo, diferentes dos elementos “contemporâneos”. Eles são vendidos (imaginamos) estilo souvenir por sapos, tanto que o preço é exibido em moedas de ouro. Em primeiro plano há deuses Coisas Nós falhamos em reconhecê-lo (além do que parece ser uma chave Mundo Super Mário E… algumas penas?), empilhadas em cima dos barris; Ao lado deles, um baú do tesouro das Mushroom Houses de Super Mario Bros. 3. Na tela Switch P, que converte moedas em tijolos e vice-versa, e Music Box (também de Super Mario Bros. 3), é capaz de tempo – para colocar Hammer Bros. para dormir. Ao fundo, não sabemos se faz parte da loja ou não, podemos ver – atrás do que parece um Boomerang – até um ovo de Yoshi!

Donkey Kong e loja de antiguidades

Filme Super Mario Bros.: Relíquias de Donkey Kong Nós sabemos isso burro kongdublado por Seth Rogen, de alguma forma será apresentado em Super Mario Bros.. Na loja de antiguidades estão duas citações do capítulo que ele viu juntos pela primeira vez, datado de 1981: um barril puxado por um gorila (com a adição da palavra ” POW”) , pendurado como uma relíquia (mas não em um voxel!), e o martelo do sinal, que permitia ao protagonista esmagar os próprios barris.

Yoshi fruta

Super Mario Bros. Filme: Yoshi’s Fruit? No canto inferior direito há uma abertura que leva a outra “loja” de natureza indefinida. A placa, desta vez como uma boneca, representa o caixão de Super Mario Bros. 3 sobre os quais já falamos; Imediatamente abaixo encontra-se um sinal que representa o fruto, historicamente associado à Yoshiem especial um A história de Yoshi. READ Top e Flop 2021. Andrea Galazzi - Boletins de Andrea Galazzi

Coccinelli e Peixes Smack

Super Mario Bros. Filme: Coccinelli e Pesci Smack Entre os personagens presentes, com exceção do Capitão Todd, estes são de origem mais recente. o Cocinelli Ele apareceu pela primeira vez em Super Mario 3D Land, em 2011. Ao lado deles você pode ver um típico animal/inimigo da série, que existe desde então Super Mario Bros. (1985), um Smack: Vendido aqui por um sapo (presumimos do saco plástico) como animal de estimação. O mesmo “inimigo” está na placa mostrada acima.

pistas de pódio

Super Mario Bros. Filme: Construa a Plataforma Este pôster parece algo saído do Super Mario, é muito fiel às imagens canônicas da saga. O respeito pelo original é revelado pelo caminho que leva de “The City” (abaixo) ao Castelo de Peach (acima): é um caminho muito perigoso, que pode ser jogado literalmente como um jogo de plataforma. Está repleto de elementos marianos, como plataformas em queda e tubos Algumas superfícies referem-se diretamente a superfícies em forma de diamante Novo Super Mário Bros. Claro, não faltam cogumelos gigantes, como em Super Mário Galáxiadas Ilhas Voadoras/Autogovernadas (que muitos associaram a A Lenda de Zelda: Lágrimas do Reinomas sempre esteve em Super Mario).

Roupas do Mario e do Sapo

Super Mario Bros. Filme: Mario and Toad Outfits As roupas de Mario e Toad são mais realistas do que estamos acostumados. Já em Super Mario Odyssey você mora Do encanador ele se tornou mais credível do que o habitual, especialmente no que diz respeito ao cuidado com o material, mas aqui tudo é mais detalhado. Observe as costuras do jeans, as pontas das botas, o tecido irregular ou o “corte” das luvas para poder colocá-las com mais facilidade. Sapos também estão envolvidos nesse processo: sempre ficou claro que suas calças eram largas e macias, como Aladdin, mas na transição das ilustrações antigas para as representações atuais, esse detalhe se perdeu, tanto que algumas pessoas pensam que foi o “parte branca” em si Inerente ao caráter, não ao vestido. No filme eles restauraram definitivamente velhos hábitos, acrescentando até cordões para sustentar as calças. READ PS5 vende bem, Xbox Series vende bem, Nintendo Switch vende bem, isso não é bom para todos? - Multiplayer.it A propósito: algumas pessoas online reclamam sentou-se, aparentemente muito plana, por Mario. Avise-nos sem comentários.