FIFA, muda o nome da série como aconteceu para PES? EA está pensando nisso – Nerd4.life

FIFA pode fazer mudando o nome No futuro, como aconteceu um PES este ano: ela Ele pondera o assunto, como revela um comunicado à imprensa.

Disponível a partir de 1º de outubro para PC, console e Stadia, FIFA 22 já conta com ele 9,1 milhões de jogadoresA Electronic Arts revelou que 7,6 milhões de times foram criados no FIFA Ultimate Team e 460 milhões de jogos foram disputados.

“Embora ainda estejamos no início de nossa jornada com a nova versão da FIFA, também estamos focados na direção que tomaremos no futuro”, diz o comunicado.

“Estamos aqui para criar as melhores experiências possíveis para os fãs de futebol. Para isso, começamos ouvindo nossos usuários”, continua a mensagem escrita por Cam Webber, vice-presidente executivo e gerente geral da EA Sports.

“Constantemente o ouvimos dizer que o mais importante é o crescimento da comunidade global, o desenvolvimento de experiências inovadoras no futebol em novas plataformas, o compromisso em todos os níveis do esporte, desde o início, e um foco maior no futebol feminino. “

Webber então destacou os números extraordinários relacionados à licença oficial da FIFA, com mais de 17.000 atletas, mais de 700 times, 100 estádios e mais de 30 torneios ao redor do mundo, além de competições famosas reproduzidas no jogo.

“À medida que olhamos para frente, também estamos pensando em uma ideia mude o nome de nossos jogos de futebol. Isso significa que estamos reavaliando nossos acordos com a FIFA, que são separados de qualquer outra parceria no mundo do futebol. “

Em suma, existe a possibilidade de a FIFA mudar de nome, como aconteceu com o PES que, a partir deste ano, passará a ser eFootball 2022. O analista Daniel Ahmed sugeriu eA FootballMas foi apenas uma piada engraçada.

“Nossa prioridade é garantir que possamos continuar a oferecer as melhores experiências de futebol interativo do mundo”, conclui Webber. Obrigado mais uma vez pelo apoio e feedback para a edição deste ano, e estamos ansiosos para criar o futuro do futebol com você. “