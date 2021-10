Todos os ganhos de transmissão: twitch roubado vazamento de dados

Nas últimas horas, um usuário postou no 4Chan em Vazando Dar 126 GB Com uma enorme lista de dados roubados de Contração muscular. Tem de tudo um pouco: o código fonte da plataforma, primeiros rascunhos do Vapor (plataforma os jogos que estuda a Amazon) e, acima de tudo, dados sobre ganhos flâmula. isto foi Fortalecer Que permitiu Vazando Para fotografia em toda a comunidade. Twitch, propriedade de Amazonas, pediu a qualquer pessoa com um canal para prosseguir com a autenticação de dois fatores e solicitar a alteração do token de transmissão, que é a chave que permite iniciar uma transmissão ao vivo na plataforma.

Como ganhar dinheiro no Twitch

Existem três maneiras de ganhar dinheiro com o Twitch. Os usuários podem se inscrever no canal criadores. Eles basicamente pagam uma assinatura por mês. O Twitch permite que todos os usuários com um perfil Amazon Prime façam uma assinatura mensal gratuita para o criador. Depois disso, é necessário pagar. Custo começa a partir de € 3,99. Uma assinatura permite que você assista ao conteúdo do criador sem anúncios, para revisar o conteúdo antigo Ele vive E acesso a todo aquele conteúdo exclusivo preparado para assinantes. Eles variam de códigos de chat a grupos reservados do Telegram, que também passam por sessões de jogo nas quais você pode interagir com o dispositivo de streaming. Nem todas essas assinaturas chegam ao jogador: uma porcentagem (que varia dependendo do criador) é mantida pela plataforma.

Além das assinaturas, as outras duas formas de monetizar a plataforma são as doações diretas: o usuário pode doar qualquer quantia durante os shows ao vivo, seja em moeda normal ou em bits, espécie de moeda digital que pode ser adquirida na plataforma. Como agora sabemos, o mercado de influenciadores também é alimentado por patrocínios e eventos hospedados. Entre tudo isso, o vazamento postado no 4Chan revelou os dados da assinatura e, portanto, das assinaturas que os usuários assinam. Ainda mais, pois há uma regra clara para os criadores de transmissões ao vivo que fazem parceria com a plataforma: os ganhos não podem ser divulgados.

Quem são os signos mais ricos?

Não está claro qual era o propósito do hacker ou do grupo de hackers que promoveu essa ação. Na mensagem postada no 4Chan o usuário que postou Vazando Ele define Twitch como “esgotos tóxicos nojentos”. Ele diz que divulgou os dados “para melhorar a competição no espaço de streaming de vídeo online”. Tudo acompanhado por uma conta #TwitchDoItBetter. Os três canais mais lucrativos Agosto de 2019 uma Outubro de 2021 eu papel decisivo: $ 9.626.712E xQcoW Com $ 8.454.427 NS top 1g Com $ 5.847.541. O primeiro é o canal variedadeSeus protagonistas são dubladores e transmitem um pouco de tudo, de entrevistas a sessões de dramatização masmorras e Dragões. Os outros dois lidam, em vez disso, com videogames.

Entre os dados publicados também estão aqueles flâmula Italianos. Pelos dados divulgados, não é claramente confirmado pela plataforma, é flâmula O jogador mais lucrativo da Itália é Zano, o maior especialista da FIFA. No mesmo intervalo de tempo com outros flâmula Ele é o único na Itália que passou Milhão de dolares lucro total $ 1.310.925. Zanu também é o único flâmula Italiano em Os 100 melhores O mais lucrativo do mundo: realmente classifica posição 54.

Dario Moccia: “Come Behind the Camera”

Twitch | Dario Moccia, um dos signos musicais mais importantes da Itália

Qualquer pessoa que tenha estado em uma transmissão ao vivo do Twitch por mais de uma hora sabe que, mais cedo ou mais tarde, uma pergunta aparecerá no bate-papo das pessoas que seguem uma flâmula: «Mas depois, quanto ganha?». Assim como ele sabe que a escolha da Amazon de vincular um arquivo originador O sigilo sobre as taxas não fez nada além de aumentar o interesse por esses dados. Depois, há outro fator: a impressão constante de que criar conteúdo na web é uma tarefa fácil, leve e rápida. Basta ligar a câmera, iniciar o Twitch e começar a falar. ou jogar. É por isso que sempre houve uma obsessão com os ganhos obtidos nesta área.

Dario Mochia, um dos flâmula O mais importante na Itália, ele postou um vídeo para comentar sobre a propagação do vazamento e os comentários que chegaram: “Descobrir nossos lucros foi fácil. Foi o suficiente para dobrar nossos assinantes. Surpreendeu muitos ganhos. Esqueça as comparações usuais com outras profissões. Eu quero falar sobre essas críticas como ‘Se eu soubesse o quanto alguém pensa sobre isso flâmula Eu nunca teria estudado. ‘Bem. Por que você não fez isso? Se você está convencido de que pode viver todos os dias, cinco horas, todos os dias, mesmo quando se sente mal, quando briga com sua namorada ou quando está cansado, por que não? Estou esperando por você. ”

