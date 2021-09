WhatsApp Como conversar sem o seu telefone: Incrível!

Confira um novo truque no WhatsApp para bater papo sem o seu telefone. Vamos ver o que acontece no aplicativo de mensagens instantâneas.

Nas últimas horas O WhatsApp Finalmente lançou um recurso que permite receber mensagens não só do seu smartphone, mas também de outros dispositivos. Por exemplo, o aplicativo pode ser usado tanto Smartphone Do ComputadorA boa notícia é que as mensagens podem ser recebidas no computador mesmo quando o smartphone está desligado. Na verdade, hoje você pode ficar na versão web do aplicativo mesmo com o telefone desligado ou Não conectado à rede de dados.

Para garantir que você possa aproveitar as vantagens do novo recurso, seu aplicativo precisará ser atualizado para a versão 2.21.180.14. Além disso, a nova ferramenta estava disponível anteriormente apenas em iOS, enquanto agora também caiu Android. Em breve o usuário poderá conectar até quatro dispositivos ao mesmo tempo. Então, depois de anos, o aplicativo do Grupo do Facebook está pronto para adicionar uma ferramenta já popular sobre o concorrente cabo.

WhatsApp, mensagens de voz em breve serão convertidas em texto: como fazer

eu Vogais É um dos recursos mais apreciados pelos usuários O WhatsAppO que acolheu a chegada das três velocidades de escuta para este tipo de mensagem. No entanto, às vezes, ouvir várias vogais se torna uma praga, embora agora seja possível ouvi-las com o dobro da velocidade. É por isso que os desenvolvedores do Menlo Park estão considerando uma ferramenta que permite isso Transcrever áudio automaticamente em mensagens de texto.

Um portal especializado teria pensado em revelar as grandes novidades WABetaInfo. Na verdade, de acordo com o site especializado, alguns Algoritmos sistema operacional interno. Devido à complexidade da nova função, os desenvolvedores decidiram lançar a nova versão apenas na versão beta relacionada aos dispositivos iOS. Além disso, de acordo com as visualizações, o texto ficará visível em um arquivo parte inferior da tela.