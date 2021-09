Monitor LG 4K para comprar agora e se transformar em uma smart TV

Há duas coisas Que, se o orçamento permitir, para quem procura um Smart TV Hoje você não deve desistir: qualidade da tela, garantido acima de tudo pelo fabricante, e os detalhes das fotos são garantidos por Resolução 4K. Mas, como dissemos, o orçamento e nem todos os orçamentos permitem que você compre o melhor produto disponível.

Na verdade, entre as TVs inteligentes mais procuradas, existem modelos LG Sim 32 prateleiras 4K, que não existia no momento, já que o fabricante coreano só tem modelos 4K na faixa de 43 polegadas e acima. Mas existe, no momento, uma oportunidade a não perder: um excelente monitor LG de 32 polegadas, com um excelente painel, e com um grande desconto no preço, que é possível Vira uma smart TV A última geração, combinando-o com um switch, por exemplo, o mais recente Amazon Fire TV Stick 4K Max. Aqui está seu modelo e como transformá-lo em uma smart TV.

Monitor LG 32UN500: Especificações Técnicas

a tela LG 32UN500 É um modelo 4K LED com diagonal de 32 polegadas, proporção de 16: 9 e resolução 4K (3840 x 2160). Portanto, parece pronto para exibir filmes e séries de TV, também porque é compatível com HDR.

Falando em HDR e, portanto, em cores: pode exibir um bilhão, mas não espere cores “extremistasDe smart TVs modernas, Estamos falando de uma tela, então haverá muitas cores mais fiel para o hardware original porque há muito menos processamento pelo hardware. Por outro lado, o ângulo de visão é bom: 178 graus.

Por outro lado, a taxa de atualização é a mesma que encontramos nas Smart TVs normais: 60 Hzcom compatibilidade Tecnologia AMD FreeSync Para reproduzir o máximo de quadros possível. Por outro lado, o ponto fraco deste monitor são as conexões ósseas: dois HDMI 2.0 (que na verdade é o mais usado) e DisplayPort 1.4. Também existe uma saída para auscultadores.

Monitor LG 32UN500: quanto custa

O preço do monitor LG 32UN500 4K de 32 polegadas é de 499 euros. Pode parecer um instantâneo, mas estamos falando de uma tela (não de uma TV), mais do que uma tela Tela LG 4K Na diagonal, poucos fabricantes são capazes de lidar com esta resolução.

Enfim, nem olhe para esse preço: hoje o monitor LG 32UN500 tem desconto na Amazon pelo preço final € 299 (- € 200, -40%) A música muda completamente.

LG 32UN500 – Monitor de 32 “- Resolução UltraHD 4K

para cada Transforme esta tela em uma smart TV Da última geração, porém, é necessário adquirir uma caixa de Android TV ou um stick de TV. Neste caso, você pode gastar de alguns euros até cem, mas uma boa sugestão é combinar esta tela com a chave mais recente da Amazon, Fire TV Stick 4K MaxO gigante de e-commerce mais poderoso e abrangente de todos os tempos.

Fire TV Stick 4K Max – Wi-Fi 6 – A última geração de controles remotos de voz Alexa