O Project Indus é um jogo de estratégia 4X exclusivo da Oxide Games? – Multiplayer.it

A partir de uma investigação da Central do Windows, surgem possíveis pistas sobre o surgimento de outro Jogo exclusivo do Xbox Series X | S e PC Produzido em colaboração com Xbox Game Studios, neste caso um 4X estratégia em tempo real Reconhecimento Projeto Indus Por Oxide Games.

Esta informação também vem de um relatório recente de Jez Corden, um jornalista do Windows Central, baseado em várias pistas e informações coletadas, como aconteceu com o Projeto Cobalt, o novo jogo Steampunk que o InXile poderia fazer.

O título em questão também apareceu na lista popular da GeForce Now, o protagonista de um vazamento que relatou informações um tanto emocionantes, incluindo vários PS5 e PS4 exclusivos para PC, que a Nvidia apenas rejeitou parcialmente e que definiu como “virtual”.

Enfim, mesmo nesse projeto da Indus não há certeza, mas a ideia é interessante: seria uma estratégia RTS 4X, algo que lembra (com uma característica ou outra) da civilização, a raça humana ou Stellaris, e focado em coletar, gerenciar, evoluir e conquistar recursos.

desenvolvedores, Oxide Games, eles já têm experiência na área sendo autores de Cinzas da Singularidade, então a associação entre equipe e gênero faz sentido, mesmo que tudo o mais tenha que ser confirmado. Também seria uma opção um tanto especial: RTS 4X não é exatamente o exclusivo típico que você vê, depois de Age of Empires 4, sempre da Xbox Game Studios, mas também é verdade que as equipes internas da Microsoft estão provando ser ótimas variedade de produtos nos últimos anos.