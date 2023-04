Xbox pede para parar de emular | Massas em revolta contra a Microsoft

A Microsoft foi dominada por fãs furiosos nos últimos dias: o motivo é o hiato imposto pelo Xbox na emulação

Nos últimos anos, os consoles atingiram níveis incríveis de imersão e desempenho insano, mas parece que os fãs ainda estão apaixonados por jogos retrô.

O mundo está cheio de jogadores que Eles preferem emular os consoles anterioresem vez de jogar na última geração.

Entre jogadores nostálgicos que querem reviver tempos passados ​​e novos jogadores que querem viver experiências que nunca puderam ter, no presente jogos retrô É uma das práticas mais difundidas.

Isso também explica os tumultos iniciados Os fãs lideraram contra a Microsoft nos últimos dias.

Bill Gates já declarou estado grave Pare de emular no seu console Xbox Série X | S..

Uma prática que até agora era bem conhecida e difundida, mas foi banida permanentemente pela matriz por alguns dias.

Microsoft diz parar de emular: pressão da Sony e da Nintendo?

Desde que foi lançado em 2020, o Xbox Series X | S novo para jogadores Emulando clássicos anteriores de forma legal.

praticar a mesma coisa Phil Spencero CEO do Xbox, o promoveu repetidamente na esperança de que outras empresas também se abram para este mundo.

Porém, desde o dia 6 de abril, tudo mudou repentinamente e o Xbox decidiu acabar com essa prática de simulação que sempre promoveu.

Muitos fãs ficaram realmente céticos com a notícia, mas claramente foram as empresas rivais que deram o golpe: sony E nintendo.

O principal motivo é que alguns fãs descobriram a possibilidade de emular não apenas videogames do Xbox, mas também clássicos anteriores para outras plataformas, como Nintendo GameCubes.

Neste ponto, a empresa japonesa entrou com a perna reta pressionando a Microsoft para evitar essa possibilidade: sabemos o quanto a Nintendo se preocupa com seus IPs.

Fãs revoltam-se contra a Microsoft: querem a tradição de volta

A notícia pareceu um raio do nada para todos os fãs que tanto gostaram de experimentar jogos clássicos do passado no Xbox Series X.

Agora ao tentar acessar os emuladores aparece uma mensagem de erro e os fãs compartilham nas redes sociais Cartas de protesto contra esta escolha.

Uma hashtag se espalha como fogo no Twitter para convencer Phil Spencer a recuar.

A hashtag em questão é “#LetUsEmulateMuitas vezes, é seguido por cartas de votos de boas-vindas ao retorno desse grande recurso do Xbox.

Este usuário escreveu no Twitter: “Senhoras e senhores, foi um bom passeio”

Não sabemos se os decks superiores do Xbox encontrarão uma maneira de disponibilizar novamente os emuladores legais, talvez desta vez apenas para videogames first-party e não para todo o catálogo de títulos lançados até agora.

Conhecemos a ideia de Phil Spencer e todos esperamos sinceramente que sim.