Linda segunda-feira de Páscoa, mas o cheiro de fumaça na roupa é um pouco menor: mas se você fizer isso, você pode perfumar em 5 minutos real | maquiagem de vovó

Chega o Domingo de Páscoa e com ele uma tarde a assar carne e legumes com os amigos. Mas no final das contas, cabelos e roupas cheiram a fumaça: como fazemos isso?

A Páscoa chegou depois de muita espera e com ela a vontade de fazer passeios fora da cidade, onde o tempo o permite e, sobretudo, de se dedicar aos tradicionais churrascos na companhia de amigos e familiares. Quer você seja carnívoro ou vegetariano, assar na segunda-feira depois da Páscoa é obrigatório: linguiça, abobrinha, cenoura, bife, coxa de frango, o que você quiser. Tudo acompanhado por uma generosa dose de cerveja gelada ou um excelente vinho italiano. Mas há um problema que surge depois de passar o dia todo grelhando.

A fumaça copiosa das churrasqueiras e churrasqueiras inevitavelmente acaba grudando nas roupas, casacos e cabelos, principalmente se estiverem usados ​​há muito tempo. Jogar tudo o que vestíamos na máquina de lavar não é a solução mais inteligente: podemos voltar a contar com os métodos da nossa avó, sempre os mais simples e eficazes. Veja como tirar o cheiro de fumaça de suas roupas depois de todos os churrascos.

Páscoa: Livre-se do cheiro de fumaça em suas roupas com este método

Se suas roupas são o problema, porque você está grelhando ao ar livre, os bons e velhos métodos da vovó vêm em nosso socorro para se livrar do cheiro desagradável de fumaça que parece nunca querer desaparecer completamente. Assim que chegamos em casa depois dos piqueniques e da cozinha, tiramos a roupa e Lave-os com água quente E sabonete de Marselha. Excelente para eliminar o odor de fumaça e cheirar bem roupas limpas, além de amaciá-las mais do que qualquer produto químico e detergente caro.

Se não temos sabão de Marselha, nossos grandes aliados em todas as tarefas domésticas são sempre vinagre branco, limão e bicarbonato de sódio. Também é ideal para lavar e limpar roupas malcheirosas, desinfetá-las e dar vida a elas. Você pode deixá-los de molho por algumas horas em água com um pouco de bicarbonato de sódio e limão, ou com algumas colheres de sopa de vinagre branco.

Limão, vinagre branco e bicarbonato de sódio também são ótimos para eliminar o cheiro de fumaça Poesia Longos: São produtos totalmente naturais e por isso não possuem contra-indicações na pele ou nas extremidades. Se você não gosta do cheiro de vinagre branco, pode limpar o cabelo com um pacote de bicarbonato de sódio, água e limão.

Se você tem grelhados em casa, mariná-los também cortinas E guarda-roupas a situação é diferente, mas não se desespere! Você pode criar gavetas relaxantes e com aroma natural colocando sal em uma bolsa respirável com algumas gotas de óleo essencial de lavanda ou seu perfume favorito.