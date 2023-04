Corridas suecas: o Saab turbo que deixou sua marca

O primeiro carro da empresa sueca com motor turbo ficou famoso como o V.I.T. 1977, o primeiro modelo produzido em série equipado com este sistema de superalimentação (o BMW 2002 Turbo e o Porsche 911 Turbo, nascidos alguns anos antes, eram na verdade carros destinados a uma produção muito limitada). Talvez nem todos saibam, no entanto, que a decisão de acelerar o motor 2.0 naturalmente aspirado de quatro cilindros Saab 99 Este não foi o primeiro a ser considerado: inicialmente, de fato, para extrair mais potência do motor em Trollhättan, eles pensaram em dobrar sua cilindrada e capacidade cúbica, para obter um V8 4.0. Algo muito semelhante foi feito com modelo de monstro Baseado num Saab 93 e a ideia do aparecimento foi sem dúvida genial, mas no final prevaleceu a lógica: a Scania, fabricante de veículos industriais que o Griffin vermelho controlava na altura, estava à frente dos turbocompressores e por isso era muito simples, para os designers, para aplicar essas tecnologias no motor do carro. Graças ao seu kit turbo muito compacto, o Saab 99 Turboforte 145 cv, não culpou as “lacunas” na entrega de potência, garantindo um impulso sólido a partir de baixas rotações. As qualidades que em 1979 permitiram a Stig Blomqvist vencer o Rali da Suécia são válidas para o Mundial: nenhum carro turboalimentado antes disso havia conseguido feito semelhante.