God of War Ragnarok: Update 4.01 já está disponível no PS5 e PS4, vamos ver as novidades

Deus da Guerra Ragnarok Receba uma nova atualização comAtualização 4.01 no PS5 e PS4, e vemos alguns deles abaixo heresia Itens que apareceram nas notas oficiais do patch publicadas pela Santa Monica e pela Sony.

Esta nova atualização vem a pouca distância da principal que trouxe consigo o modo New Game Plus, pelo que é claro que se trata sobretudo de uma pequena modificação que visa acima de tudo corrigir alguns elementos do jogo, dado que os conteúdos foram já foram transferidos da atualização anterior.

Em todo o caso, encontramos alguns elementos interessantes no seu interior, vocacionados sobretudo para Corrigir bugs e defeitos Deus da Guerra Ragnarok. Entre estes encontramos:

Modificação do protetor de cintura Darkdale e da armadura de neve ressuscitada que não pode ser aprimorada além do nível 9

Corrigidos recursos ausentes após completar algumas missões no New Game Plus (Lindwyrm Scales, Sovereign Coals, Essence of Hel), que serão concedidos retroativamente se alguém se deparar com o bug

Corrigido um problema raro que fazia com que alguns jogos salvos travassem ao carregar

Corrigido o desbloqueio de vários troféus, como ‘Ready to commit’, ‘Dagon Slayer’ e ‘Phalanx’

Em suma, é uma atualização inteiramente dedicada a corrigir alguns problemas, alguns dos quais surgiram após a atualização anterior.