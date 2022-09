Não faria sentido remover Call of Duty do PlayStation – Nerd4.life

Microsoft ela tem respondeu para mim Sony Em relação à questão da série Call of Duty, que surgiu da tentativa de aquisição da Activision Blizzard, afirmando que não faria sentido removê-la do PlayStation.

A resposta de Redmond veio das últimas acusações feitas pela multinacional japonesa, que expressou o apreço do público pela decisão antitruste inglesa de conduzir investigações mais aprofundadas, chegando mesmo a falar em proteção justa para os jogadores.



Phil será capaz de obter a Activision Blizzard?

A Microsoft então emitiu uma nota para a Games Industry, o site que coletou dados da Sony, afirmando simplesmente: “Não faria sentido para a Microsoft, do ponto de vista comercial, remover Call of Duty do PlayStation, dada sua posição como mercado de consoles. líder.”

Agora, a frase soa muito diplomática, mas nas entrelinhas você pode ler algo mais do que parece. Na mensagem, a Microsoft enfatizou Arquivo posição dominante PlayStation no mercado de consoles de jogos, para desmantelar a ideia de que gostaria de ser um monopólio se controlasse a Activision Blizzard. Além disso, ao negar que deseja remover a série Call of Duty do PlayStation, é como se tentasse rejeitar o último lançamento de Jim Ryan, o chefe da Sony, que falou de um acordo insatisfatório para o futuro da mesma. Em suma, a Microsoft não estará disposta a tornar o COD exclusivo, como Ryan mencionou. Quem estaria certo?

Essa luta na lama entre corporações multinacionais está ficando cada vez mais emocionante.