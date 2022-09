3 hotéis contemporâneos surpreendentemente ecléticos na Europa

3 fantásticos hotéis com um design especial e moderno, todos no velho continente: ótimas localizações para ficar num ambiente dinâmico, luxuoso e arrojado: descubra onde estão.

Novos hotéis na Europa: estruturas oníricas com design exclusivo

Uma viagem aos três países mais representativos de todos EuropaVocê só precisa escolher sua cidade dos sonhos e, acima de tudo, seu hotel favorito entre eles 3 novos hotéis Design único e diferenciado. O primeiro deles está localizado em um dos lugares mais quentes daAndalusno sul Espanha. Vamos falar sobre Marbelha. Está localizado perto da Praia Nueva Andaluzia Puerto BanúsEU’Hard Rock Marbelha Recentemente renovado, combina o estilo típico dos bares de música popular com elementos espanhóis da artista Ao flamenco para o estilo rock contemporâneo.

Se você estiver viajando para Londres Você pode decidir ficar em Propriedade Perdida de São Paulo – Coleção Curio by Hilton. Neste hotel exclusivo, como o nome sugere, tudo lembra os pertences perdidos na cidade que deixam espaço para obras de arte inovadoras e luxuosas. A estrutura interna do hotel tem a forma da Catedral de São Paulo. Destaque também para o restaurante e bar onde pode desfrutar de bebidas premium e especiais.

Paris Não é apenas a capital mais românticaEuropa Mas se você vai ficar de novo Mama Shelter La Defense Você pode descobrir uma cidade fora da ideia usual que todo turista tem. Os interiores são deslumbrantes começando com o tapete de salão que vai fazer você pensar que está viajando no espaço junto com outros signos de planetas, estrelas e meteoros. Além disso, a vista do telhado de um edifício Tour de Avião Vai tirar o fôlego.