Truque de Wi-Fi que muda vidas: imprima este código e mantenha-o à mão, é por isso que tantos o fazem

Depois de conhecer este truque para o Wi-Fi doméstico, você nunca mais voltará atrás: imprima este código e mantenha-o sempre com você.

Hoje em dia, é quase certo que todos nós temos Wi-Fi em casa. A onipresença dos telefones celulares tornou desnecessário ter uma linha telefônica residencial, porque na pior das hipóteses (se você estiver sem uma atualização ativa), você só precisará conectá-la à rede Wi-fi Em casa e a ligar através de uma das várias aplicações que lhe permitem ligar para os seus contactos.

Conscientes do declínio gradual e inexorável das linhas telefônicas fixas, as operadoras de telefonia começaram a oferecer conexões de Internet mais rápidas e robustas (desde que você esteja em uma cidade grande o suficiente). lá conexão plana Permite-lhe ter sempre Internet, sem medo de consumir dados, a um preço mensal que ronda geralmente os 30 euros.

Por outro lado, a Internet em casa é agora essencial, não só porque permite ligar telemóveis e não consumir a rede de dados quando está no meio paredes interioresmas também porque computadores, telefones e até televisores agora aproveitam a conectividade para fornecer aos usuários suas próprias funções.

Um truque Wi-Fi muito útil: depois de experimentar, você não pode voltar atrás

Como você tem uma conexão de banda larga plana, certamente já aconteceu com você muitas vezes que seus convidados pediram a senha Wi-fi Para poder se conectar à sua rede e salvar sua conexão de dados. Certamente não custa nada fazer esse serviço, mesmo que dependendo do número de convidados na casa naquela noite, você pode experimentar uma queda na velocidade de conexão e, portanto, sofrer atrasos se estiver baixando algo.

Problema menor, e definitivamente mais chato é dar a senha para todos eles. A maioria dos telefones modernos permite que você ligue via plug-in WPS (Configurar a proteção Wi-Fi) e evita o incômodo de ter que fornecer sua senha a todos e o risco potencial de roubo de senha. Mas como compensar quem não pode usar a função WPS?

O criador oferece conselhos úteis nesses casos Biagio Gabriel Em um dos vídeos postados em sua página oficial do Instagram. Na prática, mostra que basta digitar o nome da rede e a senha no site qifi.it. Feito isso, o site gerará um código QR com o qual qualquer pessoa poderá fazer login na sua rede doméstica. Portanto, imprimir e guardar um código QR pode ser útil quando você tem muitos convidados em casa e deseja dar a eles a oportunidade de usar sua rede Wi-Fi.