Este truque é a verdadeira mudança para a leitura de longas e tediosas páginas de documentos. Não é preciso muito e é grátis e ótimo

Os audiolivros são uma das novidades mais apreciadas por aqueles que, talvez, não saibam ler, mas ainda conseguem ouvir as palavras de seu livro favorito ou livro universitário que tanto odeiam.

Audible, o serviço da Amazon que permite ouvir livros, atingiu um total de 10 milhões de usuários e a tendência continua aumentando ano a ano. O que pouca gente sabe é que até mesmo arquivos PDF podem ser convertidos em arquivos de áudio.

Embora os catálogos de leitores on-line sejam atualmente bastante extensos, pode acontecer que o livro que você procura não pareça ser encontrado em nenhum lugar ou talvez o PDF que você possui seja um livro didático da faculdade e, portanto, não Disponível em versão de áudio.

Ele tem a capacidade de ouvir o que está escrito em PDF É muito importante, principalmente para quem precisa realizar várias tarefas juntos ou para quem precisa passar muito tempo viajando. Os conversores de audiolivros podem realmente salvar vidas, especialmente considerando que a maioria deles está totalmente livre.

A primeira ferramenta que você pode usar é o site leitor natural, com o qual você pode converter arquivos PDF em MP3 prontos para reprodução. O portal oferece suporte a vários idiomas, além do italiano, portanto, também é possível converter arquivos PDF para outros idiomas, como inglês ou francês.

Como ouvir um PDF facilmente e de graça

O Nautural Reader é muito fácil de usar, na verdade será suficiente clicar em “Get Started for Free” e arrastar o respectivo arquivo PDF para o campo. Aqui, ao se inscrever, você tem acesso ao download do arquivo que só pode ser ouvido na página da web por meio de uma extensão do Chrome.

Zamzam É uma alternativa gratuita muito útil se você tiver arquivos PDF com menos de 50 MB, porque a conversão e o download são totalmente gratuitos. também Adobe acrobat reader Oferecendo um serviço semelhante gratuitamente, para ler o seu PDF basta ir a “Visualizar” e selecionar o submenu “Ler”, neste ponto basta selecionar se deseja ler o documento inteiro ou a página individual.

Os usuários da Apple finalmente ficarão felizes em saber disso também Mac Os arquivos PDF podem ser facilmente lidos criando um audiolivro, na verdade através do aplicativo “visualizarVocê pode abrir o arquivo PDF e ir em ‘Editar’ e depois em ‘Áudio’ Agora você pode ouvir facilmente a reprodução do texto falado sem ter que manter os olhos na tela.