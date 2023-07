Microsoft e Activision: FTC busca bloquear aquisição até decisão de apelação

É um pouco arriscado, porque não é fácil tomar uma decisão antes do prazo estabelecido pela Activision Blizzard e pela Microsoft para fechar a aquisição, que na verdade pode acontecer nas próximas horas, já que o endereço da editora parece ter sido puxado por o índice Nasdaq no início da próxima semana, indicando uma aquisição iminente.

Na verdade, o objetivo do recurso da FTC era, mais ou menos, estender o escopo da Conclua a aquisição Após o acordo estabelecido entre a Microsoft e a Activision Blizzard em 18 de julho, o que significa a necessidade de revisar o acordo, com a consequente complicação de todo o processo.

Pontos críticos feitos pela Federal Trade Commission contra a decisão

Com base no que foi reunido nestas horas, parece que a FTC está baseando seu recurso em uma série de pontos-chave, que segundo o antitruste mostrarão alguns erros na conduta do juiz Corley que tratou do caso e que decidiu a favor de Microsoft. Triunfo no tribunal.

Em particular, de acordo com a FTC, o juiz seguiu as regras aplicáveis ​​para casos do governo que exigem liminares permanentes, não para casos preliminares conforme exigido pela lei antitruste. Além disso, o juiz estaria errado ao avaliar os benefícios para os usuários do Game Pass além do possível banimento de múltiplas plataformas de assinatura.

De acordo com a FTC, o juiz teria confiado demais nos acordos propostos pela Microsoft para jogos em nuvem e teria ignorado as evidências que a FTC havia proposto sobre os incentivos que a Microsoft tinha para excluir oponentes. Neste ponto, estamos aguardando para ver como o problema se desenvolverá nas próximas horas.