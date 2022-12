Lancia Prisma: mais do que apenas um delta “atado”

40 primavera – Embora não tenha mantido a fama do carro do qual derivou, nasceu do mesmo lápis feliz. Desenhado por Giorgetto Giugiaro Lançamento da publicação Foi revelado pela casa de Turim em dezembro 1982. Passaram-se exatos quarenta anos e certamente vale a pena reviver sua história. Este é um motivo adicional num momento de grande entusiasmo para a Lancia, que começa a dar os primeiros passos para escrever o seu futuro (por aqui Para saber mais).

FECHAR COM CHARME “CULKY” – O estilo de grande sucesso continua sendo uma das principais chaves para o sucesso do Delta, um meio “elegante” de dois volumes que parecia feito para os amantes de boa índole e damas de Turim. O mesmo não pode ser dito de seu primo mais velho Lançamento da publicaçãoque, embora retendo um apêndiceelegância Do carro do qual derivou mecanicamente (estilisticamente, estava anos-luz à frente de muitos concorrentes da época, como Opel Kadett, Ford Orion, Rover 200 ou Volkswagen Jetta), nunca conseguiu exalar esse charme com a mesma potência que, em Às vezes, apenas sucessos de corrida o infundem em um carro (com o Delta, de 1987 a 1992, a Lancia conquistou seis títulos consecutivos de construtores no Campeonato Mundial de Ralis).

Não é apenas um delta de três caixas – sem entrar em precisão, muitos hoje ainda estão convencidos de que Lançamento da publicação Nada mais é do que um delta “cauda”. Bem, realmente não é. Começando de Motores A gasolina 1.3 de 78 cv e 1.5 de 85 cv (aos quais, no lançamento, se juntaram os mais de 105 cv 1.6 derivados da Fiat), as mecânicas são comuns, claro, mas muitas delas – tirando o óbvio “plus” do terceiro volume no corpo – são diferenças entre os dois modelos. Algum exemplo? O volante tem um design específico, como em acenou, onde está localizado o botão de acionamento do farol; Da forma inédita ela também é assentos, estofado em um tecido um tanto refinado. Detalhes que, de certa forma, se acentuam mais nitidamente, comparativamente ao Delta e ao Trevi, incluindo o Prisma no momento em que entrou na gama da casa de Turim, herança elegante dos grandes Lancia do passado.

O primeiro eixo diesel – Não importa elegância e estilo, o Lançamento da publicação Você pode se orgulhar de uma prioridade importante. Em 1984, de fato, o modelo se tornou o primeiro na história da empresa sediada em Turim a ser equipado com Motor a gasóleo: um “silencioso” motor 1.9 quatro cilindros de 65 cv montado sob o capô, já amplamente utilizado em outros modelos do grupo Fiat. Um ano depois, a gama completava-se com outro motor diesel, mas desta vez mais brilhante graças à adoção de um turbocompressor com intercooler: a versão 1.9 turbodiesel O S pode contar com uma potência de 80 cv, o que é suficiente para empurrá-lo para o limite de 170 km/h (o 1.5, para comparação, para em 165 km/h).

Novo visual, elegância inalterada – No 1986em ordem de Lançamento da publicaçãoé hora de luzatualizado“ à aparência. A grade foi levemente elevada, os faróis são novos e o design do capô e do para-choque dianteiro também mudou, agora com grade mais larga e spoiler mais pronunciado. No que diz respeito à mecânica, os motores a gasolina alimentados por carburador são equipados com um dispositivo de corte que corta o fluxo de gasolina quando o acelerador é solto; A proximidade das rodas e a inclinação relativa entre as molas e os amortecedores também são variadas.

topo do grupo – sempre dentro 1986 estrear lá versão 4×4Ligar “tração nas quatro rodasE a partir do ano seguinte, o “Integrale”, tal como o seu primo Delta, preparava-se para reescrever para sempre a história dos ralis.O que o distingue dos outros modelos são as placas de identificação e a carroçaria decorada com pintura bicolor (três combinações: claro e cinza médio, bordô claro e escuro, platina e marrom.) No topo da gama de equipamentos e desempenho está a versão com tração nas quatro rodas do Lançamento da publicação É alimentado por um motor de injeção 2.0 de 116 cavalos de potência, que permite ultrapassar 180 km / h aos trancos e barrancos. Esquema Tração permanente nas quatro rodasDesenvolvido em colaboração com o austríaco Steyr-Puch, é composto por três diferenciais, sendo o central autotravante acoplado a um acoplamento viscoso tipo Ferguson e o traseiro que pode ser travado manualmente pressionando um botão no painel.