Podemos enganar o WhatsApp e usá-lo em dois celulares ao mesmo tempo: o truque nos vem dos entusiastas da tecnologia.

Na verdade, sabemos que aplicativo popular As mensagens têm alguns Limiteembora o arquivo Novas características satisfazer os usuários e Preencha algumas lacunas.

nos lembramos disso WhatsApp é usado por milhões de pessoas Embora alguns já existam há algum tempo Controvérsia sobre privacidade e segurançaOs desenvolvedores conseguiram melhorar muitas coisas.

Infelizmente O aplicativo popular geralmente é o meio pelo qual os golpistas tentam esvaziar a conta bancáriaTentando obter seus dados, senhas e dados confidenciais. No entanto, ela se revela Um dos aplicativos mais seguros. na verdade é sÉ sempre melhor usar o oficialPorque com versões “crackeadas” você nunca sabe o que pode acontecer.

A beleza da maquiagem, que explicaremos mais adiante reside no fato de que não vamos ter que usar Um aplicativo “falso”, mas um Uma cópia original. Veja como fazer isso passo a passo.

O truque para enganar e usar o WhatsApp em dois telefones ao mesmo tempo

Nós sabemos isso Atualmente, o WhatsApp pode ser usado em um smartphone – como o principal – e em um tablet, que é referido como um dispositivo secundário. Bem, alguns entusiastas encontraram uma maneira de “fazer o WhatsApp pensar” que o celular usado como segundo dispositivo é um tablet. Veja como.

Primeiro, precisamos ter certeza de que instalamos um programaAplicativos com versão beta 2.22.25.8 ou posterior. Com ele, você pode, por meio do sistema de QR Code, conectar dois aparelhos ao WhatsApp.

Vamos pegar o segundo celularE vamos aOpções de desenvolvedor“, localizado nas configurações. Temos que clicar Configurações e, em seguida, sobre o telefone Por fim, clique várias vezes no item “complete o número Então vemos a fraseAgora você é um desenvolvedor“.

Atualmente Chegamos às seguintes opções:”Configurações, Sistema e Opções do desenvolvedor. Finalmente “lance mínimo”. advertirE a Você deve anotar o número que aparece porque será necessário mais tarde. Então temos que fazer Substitua-o pelo número 600. Na prática, é como se tivéssemos “ordenado” que o telemóvel vire um tablet. vai notar que eu Personalidades e a símbolos eles se tornam menor Mas você não precisa se preocupar com isso Então vamos restaurá-lo.

Agora tudo o que resta é Instale o whatsapp no ​​celular modificado, sempre versão 2.22.25.8. Durante os procedimentos, se tudo correr bem, a mensagem “Conecte seu smartphone com Código QR“.

É hora de pegar o celular principal para vinculá-lo, temos que realizar o próximo passo pressionando: “dispositivos conectados”, e depois “Conectar um dispositivo”. Aparecerá um leitor de QR com o qual vamos emparelhar o segundo telemóvel.

Neste ponto já devemos ver Execute o aplicativo em ambos os telefones. Podemos escrever e ler mensagens e receber notificações. No entanto, lembre-se de que o principal sempre permanece o primeiro.

por Restaurar o tamanho das fontes e ícones que alteramos Primeiro, basta voltar para Configurações “lance mínimo” E a Digite o número que escrevemos antes de mudar para 600.