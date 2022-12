The Games Awards 2022 terá pelo menos 30 jogadores no multiplayer

Faltam poucos dias para a transmissão The Game Awards 2022 E agora Geoff Keighley decidiu revelar alguns detalhes da oferta. Em um AMA (Ask Me Anything) no Reddit, o apresentador e criador do TGAs revelou que durante o evento ele estará presente Pelo menos 30-40 jogos Os espectadores podem esperar alguns anúncios em CG e As sequências de jogo são abundantes.

As observações vêm logo após o próprio Keighley confirmar que o The Game Awards deste ano será mais curto e apresentará menos grandes jogos, embora haja produções altamente antecipadas. Um deles é definitivamente Final Fantasy 16, já que o produtor Naoki Yoshida fará um anúncio “muito especial” durante o show.

No Reddit Keighley disse que durante o evento veremos pelo menos 30-40 jogos que contarão com novos conteúdos. O número total de funcionários pode realmente ser maior porque também haverá um arquivo Um “número razoável” de jogos inéditos, por isso não foi anunciado antes. O que está de acordo com declarações anteriores do anfitrião que prometeu mais de 50 partidas no TGA 22 no mês passado.

“Não tenho certeza, é sempre difícil saber os números exatos. Provavelmente temos de 30 a 40 jogos que exibirão conteúdo inédito durante o programa e também um bom número de novos anúncios.”



Em outro comentário Keighley disse no Reddit que ele estará lá Poucos trailers em CG E os jogadores geralmente podem esperar muitas sequências de jogo.

“Acho que não teremos tantos trailers de CG. Lembro-me de alguns, mas no geral há bastante jogabilidade”, disse Kelly.

Por fim, Keighley se declarou muito otimista com a nova edição do The Game Awards e que será uma noite muito interessante, desde que não haja vazamentos antes do show.

“Estou muito empolgado. Sinto-me muito bem com este ano. Vamos voltar com milhares de fãs, temos uma programação muito forte de anúncios e conteúdo e geralmente fazemos um bom show”, disse Kelly. “Então, estou muito empolgado. Se tudo der certo e pudermos manter algumas surpresas em segredo, será uma noite muito interessante! Não tenho um pressentimento tão bom sobre o show há algum tempo.”

Lembramos que o The Game Awards 2022 será transmitido a partir da 01h30 de sexta-feira, 9 de dezembro de 2022.