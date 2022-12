Principais falhas dos fabricantes de automóveis

A história da indústria automotiva não é apenas de sucessos, mas também de sucessos Fracassos eróticos. É verdade que por vezes é precisamente o fracasso que determina a vitória final, pois torna-se um ponto de partida, um verdadeiro ponto de partida, mas quando falamos de carros falamos também de dinheiro e de marcas, e por isso falamos de perdas, de dinheiro ou imagem, o que pode afetar significativamente Big no futuro da empresa-mãe. Neste artigo, vamos listar as 15 melhores montadoras produzidas nos últimos 50 anos, Explique por que Eles são considerados subdesenvolvidos e vão investigar os motivos (em muitos casos simples) do baixo interesse dos clientes, da falta de vendas e dos enormes prejuízos econômicos que causaram às residências.

Então haverá modelos que definitivamente não são recentes, como a perua Ford Pinto produzida de 1971 a 1980, mas não Casos marcantes Como a primeira geração do Smart ForTwo (hoje existem muitos em circulação, mas a primeira geração foi um verdadeiro fracasso em termos econômicos), passando por modelos nobres como o Bugatti Veyron (que custa caro, mas vende por muito mais do que custa). valor) e para carros que muitas vezes têm o azar ou Para ela visão pobre Na casa-mãe, o termo “flop” está associado ao setor automóvel (Fiat Stilo e Fiat Donna, mas também Peugeot 1007 e Renault Avante).